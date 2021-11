L’acquittement de Rittenhouse est un avertissement contre les émeutes anarchiques de la gauche

Les démocrates et les gauchistes des médias ont l’occasion de tirer une leçon intelligente de l’acquittement de Kyle Rittenhouse – qu’il y a parfois vraiment des conséquences aux émeutes et à la violence sans loi.

Jusqu’à présent, ils étaient tous assis à peu près sachant que notre situation nationale d’otages fonctionnait bien. Les électeurs se sont sentis mal à l’aise à propos de l’incident de George Floyd. Les démocrates savaient que cela pourrait être utile dans une année électorale, alors ils se sont révoltés. Les chefs de parti ont incité, autorisé et excusé tout cela. Le message : quand les choses ne vont pas dans notre sens politiquement, c’est ce qui arrive.

Il a rejoué dans les jours qui ont précédé les élections. Les grandes villes venaient à peine de se calmer et le contreplaqué sur les devantures de magasins venait tout juste d’être retiré avant qu’ils ne doivent remonter la semaine du 3 novembre 2020.

Tout le monde a compris la menace imminente. Mais l’acquittement de Kyle Rittenhouse la semaine dernière pour avoir tué deux émeutiers au cours de l’été de cette année-là change la donne.

Deux personnes sont maintenant mortes et une troisième a perdu un biceps après s’être présentées pour une nuit d’émeutes à Kenosha, dans le Wisconsin, où elles ont finalement attaqué une personne qui était armée d’un AR-15 chargé.

L’équipe juridique de Rittenhouse a fait valoir qu’il s’agissait de légitime défense, qu’il n’a tiré avec son arme sur trois hommes qu’après que chacun l’ait poursuivi et l’ait menacé de blessures physiques. L’histoire correspondait à des dizaines de preuves vidéo et de témoignages oculaires indépendants. L’un des hommes avait balancé une planche à roulettes à la tête de Rittenhouse. Un autre avait pointé sa propre arme à feu sur Rittenhouse, qui était tombé au sol alors qu’il était poursuivi. Un jury a décidé que Rittenhouse n’était pas en faute, même si les procureurs ont insisté sur le fait que rien de tout cela ne serait arrivé si le jeune de 17 ans n’avait pas été sur les lieux des émeutes.

D’autres gauchistes ont adopté la même ligne d’argumentation. Réagissant au verdict dimanche, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré: « Ce procès pour nous est un coup de semonce que la justice d’autodéfense est autorisée dans ce pays, ou dans des communautés particulières. »

Charles Blow du New York Times a écrit vendredi, le jour du verdict, qu’il « représentait un autre point de données dans la longue histoire de certaines parties de la droite valorisant les justiciers blancs qui recourent à la violence contre les personnes de couleur et leurs alliés blancs ».

Plus tôt cette année, le New Yorker a avancé qu’un acquittement de Rittenhouse « sanctionnerait le vigilantisme » et qu’inévitablement, « davantage d’altercations entre manifestants et contre-manifestants deviendront mortelles ».

Attendez, vous voulez dire que nous ne pouvons plus brûler des villes, agresser des policiers et détruire des propriétés privées avec abandon ? Pas juste!

Il a fallu qu’un jeune de 17 ans se présente avec une arme à feu, plus la perte de deux vies, pour que les démocrates se rendent compte que tout le monde n’est pas d’accord avec l’anarchie. Les émeutes jusqu’à ce qu’elles obtiennent ce qu’elles veulent n’est pas quelque chose que tout le monde peut tolérer. Et si la présence de la police, à qui l’on a effectivement dit l’année dernière que le crime était légal, ne suffit pas à le préciser, tant pis.

Rittenhouse a été clair. Rittenhouse était un avertissement. Espérons que la gauche s’en souvienne.