L’acte d’accusation fédéral alléguant un piratage iranien érode davantage le récit de l’élection parfaite de 2020

Au cours des jours vertigineux qui ont suivi les élections de novembre 2020, le chef de la cybersécurité de la sécurité intérieure a été limogé par un président frustré Donald Trump, puis est allé à la télévision nationale pour insister sur le fait que l’élection était entièrement sécurisée.

« Il n’y avait aucune indication ou preuve qu’il y avait eu une sorte de piratage ou de compromission des systèmes électoraux le, avant ou après le 3 novembre », a déclaré l’ancien chef de l’agence de cybersécurité et d’infrastructure Chris Krebs sur « 60 minutes ».

Jeudi, près d’un an plus tard, les procureurs fédéraux de New York ont ​​dévoilé un acte d’accusation dramatique qui est en conflit avec cet état de santé irréprochable.

L’acte d’accusation indiquait que deux pirates iraniens avaient piraté avec succès un système électoral informatique de l’État, volé les données d’inscription des électeurs et les avaient utilisées pour mener une campagne de cyberintimidation ciblant les membres du Congrès du GOP, les responsables de la campagne Trump et les électeurs démocrates lors des élections de novembre 2020.

Les accusés « faisaient partie d’un complot coordonné dans lequel des pirates informatiques iraniens cherchaient à saper la foi et la confiance dans l’élection présidentielle américaine », a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Bienvenue dans la suite des élections de 2020, où un an plus tard, le récit de l’establishment politique d’une élection immaculée continue de s’éroder avec chaque divulgation tardive de ratés, d’instructions illégales et de tactiques interdites, et maintenant un complot d’ingérence étrangère qui a pénétré la base de données des électeurs d’un État.

« Je pense que l’un des principaux points à retenir, c’est que si vous ne surveillez pas vos propres élections, les gens commencent à enfreindre les règles, ils commencent à enfreindre les lois, ils commencent à être négligents », a déclaré Karen Fann, présidente du Sénat de l’Arizona. a récemment déclaré Just the News, s’émerveillant de l’évolution du récit électoral. « Et quand cela se produit, il est vraiment difficile de déterminer vraiment quels sont les résultats des élections, si nous ne suivons pas nos règles. »

Les révélations choquantes s’accumulent. Dans le Wisconsin et le Michigan, des stratagèmes ont été découverts pour victimiser des résidents de maisons de soins infirmiers souffrant de troubles cognitifs, dont les bulletins de vote ont été volés et utilisés par d’autres.

En Arizona, un audit législatif a remis en cause quelque 50 000 bulletins de vote dans un État où l’écart était inférieur à 12 000. Le procureur général a également engagé des poursuites accusant des militants votants de récolte illégale de voix, où des tiers ont arrondi les bulletins de vote.

Dans le Wisconsin, où Joe Biden a été certifié vainqueur sur Trump avec une marge très mince d’environ 20 000 voix, de nombreux problèmes sont apparus.

Le Bureau d’audit législatif non partisan a publié un rapport général accusant les fonctionnaires électoraux de se livrer à une « administration incohérente » des lois électorales, une gestion difficile des nouvelles boîtes de dépôt utilisées pour collecter les bulletins de vote pendant la pandémie, une enquête inefficace sur les plaintes pour fraude et d’autres problèmes.

Bien qu’il n’ait pas fourni de preuves de fraude systémique, il a signalé plus de 30 problèmes ainsi que de nombreux autres problèmes que les législateurs devraient résoudre pour les futures élections.

Le rapport a incité le chef du GOP au Sénat du Wisconsin à lancer une enquête sur les élections de novembre, augmentant ainsi une enquête distincte déjà autorisée par l’Assemblée du Wisconsin et dirigée par l’ancien juge de la Cour suprême de l’État Michael Gableman.

Et ces développements font suite à une décision de la Cour suprême du Wisconsin selon laquelle les responsables électoraux de l’État ont autorisé à tort des dizaines de milliers d’électeurs du Wisconsin à ignorer les exigences d’identification des électeurs et à déposer des bulletins de vote par correspondance en déclarant que leurs préoccupations concernant COVID les rendaient « indéfiniment confinés ». Bien que le tribunal ait statué que l’avis était illégal, il a noté qu’il n’y avait pas de pénalité et a déclaré qu’il appartenait aux électeurs de décider s’ils avaient une infirmité ou un handicap qui les rendait confinés. Les législateurs cherchent maintenant à corriger les faiblesses de cette loi.

De même, des responsables de l’État de Géorgie, où Trump a perdu de peu, ont trouvé des preuves que son principal centre de vote urbain du comté de Fulton avait des problèmes importants pour administrer les élections de novembre, à tel point que les responsables de l’État ont entamé le processus de sélection des élections du comté. gestion en redressement judiciaire, supprimant le contrôle local pour les élections de 2022 et au-delà. L’équipe électorale du comté a tous soit démissionné, soit été licenciée.

Ces mesures dramatiques sont intervenues après que Just the News a découvert un mémo de 29 pages d’un observateur de l’État qui a trouvé toutes sortes d’inconduites et d’erreurs de la part des responsables électoraux du comté de Fulton, notamment le transport non sécurisé des bulletins de vote, la double numérisation des bulletins de vote et d’éventuelles atteintes à la vie privée des électeurs.

Et le mois dernier, deux employés du comté de Fulton ont été licenciés pour avoir prétendument déchiqueté des bulletins de vote en violation de la loi de l’État. Le secrétaire d’État Brad Raffensperger a même demandé au ministère américain de la Justice de l’aider dans l’enquête.

Dans le comté voisin de DeKalb, Raffensperger a lancé une enquête distincte pour savoir si les bulletins de vote déposés dans des « boîtes de dépôt » ont été correctement manipulés et enregistrés.

Pendant ce temps, le Sénat de l’Arizona a renvoyé plusieurs affaires au procureur général Mark Brnovich pour d’éventuelles poursuites. Même avant ces renvois, le bureau de Brnovich a engagé plusieurs poursuites pénales, y compris des détenus qui ont voté illégalement ainsi que des personnes accusées d’avoir récolté des bulletins de vote auprès de tiers.

Maintenant, la réalité inconfortable selon laquelle des pirates informatiques liés à une puissance étrangère ont pénétré et volé les données des électeurs soulèvera certainement de nouvelles questions sur l’intégrité des élections.

L’acte d’accusation fédéral de jeudi a accusé Seyyed Mohammad Hosein Musa Kazemi, 24 ans, et Sajjad Kashian, 27 ans, d’avoir obtenu des informations confidentielles sur les électeurs américains d’au moins un site Web électoral d’un État, d’avoir envoyé des messages électroniques menaçants pour intimider et interférer avec les électeurs, et de diffuser une vidéo contenant de la désinformation sur prétendues vulnérabilités de l’infrastructure électorale.

L’État victime n’a pas été identifié, bien que les procureurs aient déclaré qu’au moins 100 000 informations sur les électeurs avaient été volées dans le cadre du stratagème. Les procureurs n’ont pas allégué l’implication directe du gouvernement iranien, mais ont déclaré qu’au moins un des accusés avait travaillé pour le gouvernement de Téhéran.

Les responsables américains ont déclaré que l’affaire était un exemple d' »influence étrangère malveillante » lors d’une élection américaine.

« Cet acte d’accusation détaille comment deux acteurs basés en Iran ont mené une campagne ciblée et coordonnée pour éroder la confiance dans l’intégrité du système électoral américain et semer la discorde parmi les Américains », a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen en annonçant l’acte d’accusation. « Les allégations illustrent comment les campagnes de désinformation étrangères fonctionnent et cherchent à influencer le public américain. Le Département s’engage à exposer et à perturber les efforts d’influence étrangère malveillants en utilisant tous les outils disponibles, y compris les accusations criminelles. »

L’acte d’accusation alléguait un complot qui avait commencé en août 2020 et qui comprenait :

Tentatives de compromission d’environ 11 sites Web d’électeurs d’État, y compris les sites Web d’inscription des électeurs d’État et les sites Web d’information sur les électeurs d’État. Ces efforts ont abouti à l’exploitation réussie d’un système informatique mal configuré dans un État dans lequel les données de plus de 100 000 électeurs ont été volées. Les pirates se faisant passer pour des membres d’un « groupe de bénévoles des Proud Boys », puis envoyant des messages Facebook et des courriels aux sénateurs républicains, aux membres républicains du Congrès, aux personnes associées à la campagne présidentielle de Donald J. Trump, aux conseillers de la Maison Blanche et aux membres du médias. Des messages bidons affirmant que le Parti démocrate prévoyait d’exploiter de « graves failles de sécurité » dans les sites Web d’inscription des électeurs des États pour « éditer des bulletins de vote par correspondance ou même enregistrer des électeurs inexistants ». La production d’une fausse vidéo portant le logo Proud Boys, qui prétendait représenter un individu piratant les sites Web des électeurs de l’État et utilisant des informations volées sur les électeurs pour créer des bulletins de vote par correspondance frauduleux. Une campagne d’intimidation des électeurs en ligne impliquant la diffusion d’un message menaçant prétendument des Proud Boys, à des dizaines de milliers d’électeurs inscrits. Les e-mails ont été envoyés aux démocrates enregistrés et ont menacé les destinataires de blessures corporelles s’ils ne changeaient pas leur affiliation à un parti et ne votaient pas pour Trump. Un effort infructueux pour pirater les ordinateurs d’une société de médias afin de diffuser davantage de fausses allégations concernant l’élection. L’effort a échoué, ont déclaré les procureurs.