L’acte d’évasion d’Elche montre que Barcelone devrait se concentrer sur les défenseurs en janvier

Espérons que tout le bavardage de la signature d’un attaquant de grande envergure en janvier se calmera maintenant.

La Masia a de nouveau répondu à l’appel.

Ez Abde et Ferran Jutgla ont eu les essais de leur vie et se sont annoncés comme des joueurs réguliers de l’équipe première.

Le système de Xavi nécessite des ailiers rapides et polyvalents qui peuvent affronter des défenseurs. Pour le prix, est-ce que quelqu’un pense vraiment que Ferran Torres aura plus d’impact sur l’équipe qu’Abde ne l’est actuellement ?

Comme c’est amusant (et efficace) de voir la puissance de feu équilibrée et interchangeable d’Ousmane Dembele et Abde, propriétaires de la ligne de touche et de tous ceux qui ont osé les défier.

Photo par Alex Caparros/.

Depuis combien de temps le Barça n’a-t-il pas joué avec autant de menace verticale ?

Et combien d’espace il ouvre au milieu pour la créativité d’une superstar en herbe comme Gavi.

Ou un numéro neuf qui sait courir derrière les lignes défensives. Jutgla a organisé une masterclass d’avant-centre contre Elche avec son mouvement hors du ballon.

C’est une autre case que Xavi peut vérifier pour la prochaine fenêtre de transfert.

Laissez les jeunes gars avoir leur opportunité ce printemps et reconsidérez les signatures plus importantes au cours de l’été lorsque les plus grands et les meilleurs noms seront disponibles.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

Avec les retours imminents d’Ansu Fati, Martin Braithwaite et Memphis Depay, Barcelone aura une litanie d’armes à l’avant pour atteindre l’objectif d’assurer sa place en Ligue des champions de l’année prochaine.

C’est-à-dire s’ils ne se tirent pas une balle dans le pied avec des erreurs défensives non forcées.

Nous entrons peut-être dans une nouvelle ère du football international où les défenseurs centraux deviennent les produits les plus en vogue sur le marché.

L’extravagance de buts marqués depuis des décennies par Messi et Ronaldo touche à sa fin, tandis que la capacité d’arrêt des buts et de changement de club de défenseurs comme Virgil van Dijk et Ruben Dias est le nouvel objectif des clubs d’élite avec l’ambition d’être les meilleurs.

Barcelone devrait essayer de rejoindre ce club le plus tôt possible.

Entre David Alaba et Vinicius Jr, qui mérite plus de crédit pour la forme améliorée du Real Madrid cette saison ?

C’est un débat intéressant, mais la réponse est bien sûr les deux à parts égales.

Vous ne rivaliserez jamais pour des titres sans une formation d’élite sur le terrain. Le Real Madrid est désormais en tête du championnat des deux côtés du ballon.

La défense de Barcelone, cependant, continue d’être le point faible.

Cela doit être réglé immédiatement.

La solution la plus simple serait d’aller à l’académie et de jeter Mika Marmol dans le grand bain. Couler ou nager, comme pour Abde et Jutgla.

Mika Mármol cette saison : – 16 matchs

– 1440′ ⌚️

– 1 ️

– 100% minutes jouées Statistiques par 90 minutes : – 75 laissez-passer (91%)

– 7 récupérations

– 12 défis (65% gagnés)

– 0,9 dribbles

– 2,8 tacles réussis (85% gagnés)

– 6 ramassages de balles gratuits Il fait une excellente saison. Les meilleurs talents. pic.twitter.com/SfSNVDiS5k – Piotr Guziński (@Nyctophile1_) 17 décembre 2021

En tant que défenseur central gaucher, les fans du Barça aimeraient voir le jeune Marmol donner une chance à Clement Lenglet et Samuel Umtiti, surtout si ce dernier peut être déplacé.

Marmol est un peu sous-dimensionné (1,81 m), mais c’est un défenseur progressif dans le moule barcelonais qui a ancré la défense du Barca B toute la saison, et aura sûrement faim de montrer la concentration et l’intensité nécessaires pour réussir dans les matchs au plus haut niveau.

L’offre de défenseurs centraux sur le marché est peut-être faible, mais c’est là que Laporta doit travailler sa magie.

Si Xavi a l’humilité, ce que j’espère qu’il fait, il peut même reconnaître qu’il a besoin d’aide du côté de l’entraînement.

La mauvaise organisation défensive sur coups de pied arrêtés, et le marquage dans le jeu ouvert également, continuent de mettre en danger des points vitaux.

Ronald Araujo, qui jouait hors de position en tant qu’arrière droit, a même montré qu’il était humain contre Elche en faisant quelques mauvaises erreurs.

Remettez-le au centre et laissez-le être le leader que nous savons qu’il peut être, et construisez autour de lui comme un pilier pour l’avenir.

Il existe déjà quelques solutions à court terme.

Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via .

Dani Alves avait l’air confiant et dangereux en milieu de semaine contre Elche, et Jordi Alba est l’homme qui ne veut tout simplement pas abandonner.

La question sera de savoir qui complète les quatre sur la ligne de fond. Et cette question est peut-être la plus importante de toutes celles auxquelles le club est confronté.

Voyons si Barcelone peut terminer l’année sur une bonne note contre Séville.

Je parie qu’il y aura un danger dans l’attaque des nouvelles solutions.

Mais les défenseurs continueront d’être le joker jusqu’à ce que quelque chose de significatif change.

Espérons que des renforts soient en route.