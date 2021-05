L’acte le plus meurtrier qui tue les gouvernements ⋆ .

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

QUESTION: M. Armstrong. J’ai entendu dire que vous êtes les meilleurs en ce qui concerne l’histoire et les systèmes monétaires. J’ai trouvé votre commentaire selon lequel ce n’est pas l’impression de monnaie qui a créé l’hyperinflation allemande, mais ils ont d’abord confisqué 10% des actifs de chacun. Ma question est-ce le seul exemple? J’ai écouté deux entrevues que vous avez faites et vous avez utilisé le même exemple. Pouvez-vous signaler d’autres événements de ce type?

HF

RÉPONDRE: Vous pouvez acheter les obligations allemandes de décembre 1922 probablement sur eBay si vous voulez un morceau d’histoire. J’ai probablement la meilleure collection de référence en matière d’histoire monétaire au monde. Je ne fais pas de maquillage et je ne me fie pas aux livres d’histoire modernes. Je préfère aussi collectionner les matériaux de référence de l’époque. J’ai acheté des journaux reliés en volumes annuels dans des bibliothèques au cours des années avant le numérique. J’ai une vaste collection de matériaux américains et britanniques. Vous verrez souvent dans mes écrits que je publie des articles de cette période pour montrer ce qu’ils ont vraiment dit à l’époque, pas quelqu’un d’autre qui l’ignore ou le modifie pour l’adapter à son agenda.

J’ai dit à plusieurs reprises que je devais lire «Great Crash» de Galbraith à l’école. Il était vraiment socialiste et jamais mentionné quoi que ce soit sur une crise de la dette souveraine. Ce n’est que lorsque j’ai trouvé un exemplaire rare des «Mémoires» d’Herbert Hoover dans une librairie de Londres que j’ai vu toutes les preuves qu’il a présentées. Ma recherche ultérieure dans les journaux contemporains a confirmé que les livres d’histoire avaient tous été écrits par des socialistes qui soutenaient Staline à l’époque. LORSQUE VOUS FAITES LA RECHERCHE POUR DÉCOUVRIR CE QUI S’EST PASSÉ, au lieu d’essayer de soutenir une théorie, vous découvrez en fait des faits très intéressants. Les propos de Hoover se sont appliqués à la crise financière de 2007-2009 et à l’effondrement de la Grèce en 2010. Le capital a agi exactement de la même manière.

