L’acteur “All American” incarnera Emmett Till dans un nouveau film

Jalyn Hall, qui incarne le frère cadet de Spencer James (Daniel Ezra) nommé Dillon sur The CW’s All American, a été choisi pour incarner Emmett Till dans un prochain film basé sur la vie et la mort tragique du jeune garçon. Réalisé par le réalisateur de Clemency Chinonye Chukwu, Till met également en vedette Danielle Deadwyler et Whoopi Goldberg. Le film promet de suivre la décision historique de Mamie Till-Mobley de déposer son fils dans un cercueil ouvert pour ses funérailles publiques, montrant son corps brutalisé au monde après qu’un groupe d’hommes blancs l’ait torturé et tué. Des images du corps de Till ont couvert les journaux et les magazines, suscitant une réponse nationale et faisant avancer le mouvement des droits civiques.

“Le film est basé sur les recherches approfondies du documentariste primé Keith Beauchamp et sur sa relation avec Mamie Till Mobley et le cousin d’Emmett Till, Simeon Wright, témoin oculaire de l’enlèvement de Till et consultant pour le projet avant son mort en 2017”, a déclaré Chukwu à Shadow and Act dans un communiqué. “Pendant plus de 27 ans, Beauchamp a enquêté sur l’enlèvement, la torture et le meurtre d’Emmett Till pour avoir sifflé une femme blanche. Ses efforts ont réussi à amener le ministère américain de la Justice à rouvrir l’affaire en 2004.”

Goldberg produira également le film aux côtés de Beauchamp, Thomas K. Levine, Frederick Zollo, Barbara Broccoli et Michael JP Reilly. Chukwu a écrit le scénario, qui est basé sur un précédent brouillon écrit par Beauchamp et JP Reilly. Le film se déroule à Orion Pictures de MGM et devrait commencer la production à Atlanta le mois prochain.

En plus du nouveau film, Hall a également été choisi comme co-leader dans The Crossover. Le projet, basé sur le roman primé au Newbery Award, est un pilote pour 20th Television Studios et Disney+. Il a décroché des rôles récurrents et invités dans Family Reunion de Netflix, Black-ish d’ABC et NCIS: LA de CBS et a joué un rôle principal dans la photo Netflix de Joe Robert Cole, All Day and a Night. L’acteur est remplacé par Pantheon, Luber Roklin Entertainment, J Pervis Talent Agency et l’avocat Chris Abramson.

Il y a un autre projet sur Emmett Till en préparation chez ABC. La série d’anthologies du réseau Women of the Movement mettra également en lumière la pression de Mamie Till-Mobley pour la justice à la lumière de la mort de Till. Adrienne Warren incarnera Mamie. Elle est rejointe par la star de Space Jam: A New Legacy, Cedric Joe, Ray Fisher, Tonya Pinkins, Glynn Turman, Chris Coy, Carter Jenkins et Julia McDermott.