L’acteur Aml Ameen de « I May Destroy You » parle de « Boxing Day », la comédie romantique de vacances inspirée de sa vraie vie (exclusif)

Aml Ameen est sur une lancée. La comédie romantique de vacances de l’acteur britannique Boxing Day est enfin disponible sur Prime Video après des semaines d’anticipation. Ameen a écrit, réalisé et également produit le film, que les abonnés de la plateforme de streaming sont ravis de présenter en avant-première. Le film met également en vedette Aja Naomi King et Leigh-Anne Pinnock et s’inspire de la vie d’Ameen vivant à Londres. Le Boxing Day est décrit comme une célébration de la culture noire britannique qui explore les thèmes universels de l’amour, de la famille et de l’amitié. En plus de cela, le film présente une distribution entièrement noire, ce qui en fait la première comédie romantique noire britannique de l’histoire du Royaume-Uni.

Ameen a beaucoup de travail. Il jouera également le rôle de Martin Luther King Jr. dans le prochain long métrage de Netflix, Rustin, face à Chris Rock et Coleman Domingo. Le film adopte une approche différente pour raconter les événements du mouvement des droits civiques, car il suit l’histoire de Bayard Rustin, un militant homosexuel des droits civiques qui a organisé la marche de 1963 sur Washington. Le film est actuellement en production, avec le président Brack Obama et Michelle Obama en tant que producteurs du film.

L’ascension d’Ameen a été constante. Ses autres crédits incluent la série acclamée par la critique I May Destroy You et The Butler de Lee Daniels. Il a également été reconnu comme l’une des Stars of Tomorrow de Screen International en 2005 et nominé pour le prix du meilleur nouveau venu 2006 de Screen Nation. Maintenant, il a le temps de briller. Pop Culture a parlé avec Ameen de Boxing Day, d’importants projets à venir, d’être un conservateur de contenu et d’être sélectif dans son travail.

PC : Les fans sont très enthousiastes à propos du Boxing Day et les réactions des sélectionneurs jusqu’à présent ont été formidables. C’est un récit inspirant de votre vie à Londres. Quels thèmes de votre vie avez-vous intégrés dans ce film ?

AA : C’est marrant. Je l’ai regardé l’autre jour à la première, et je me suis dit : « Wow Aml, tu as vraiment laissé ta vie un peu exposée, mec. » J’étais comme si c’était vraiment hilarant à voir. Je pense que l’essence principale est, oui, j’ai vécu à LA pendant une décennie. J’ai présenté des copines du passé à ma famille antillaise britannique, puis certaines d’entre elles se sont un peu pollinisées. Je m’inspire en quelque sorte de différents moments dans ma famille. Par exemple, mes parents ont divorcé quand j’avais 15 ans, pas quand j’avais 28 ans. Donc, j’ai simplement tout reconstruit un peu en fonction du film et des objectifs dramatiques. Mais beaucoup de personnages comme Bilal dans ce film ou Bubsy sont basés sur ma vraie… sœur, mon vrai père.

Il est également considéré comme la première comédie romantique noire britannique. À quel point était-ce important pour vous d’avoir un casting entièrement noir dans le film ?

C’est la première comédie romantique noire britannique. Je fais partie de ce genre de génération de personnes qui font un travail qui est le premier, parce que l’histoire l’a en quelque sorte fait en sorte qu’il en soit ainsi. Mais il était plus important d’avoir un casting qui reflète mon histoire. Je raconte donc ceci – une histoire personnelle et il se trouve que je suis un homme noir des Caraïbes britanniques d’origine africaine. Donc, je dis ce que je sais et en disant ce que je sais, le casting finira par être noir et britannique pour la plupart, parce que c’est une histoire qui est en quelque sorte inspirée de la vie. C’était donc très important pour moi. Juste pour raconter une histoire de l’intestin et c’était réel. Et après cela, le reste est devenu l’histoire.

Vous avez joué dans des projets très étonnants, tous significatifs à leur manière. Vous avez travaillé dans I May Destroy You aux côtés de Michaela Coel. Nous vous connaissons grâce au majordome de Lee Daniels. Vous avez joué un rôle dans Beyond the Lights. Je suis toujours intéressé par les acteurs qui ont des rôles de sens. Il semble vraiment que vous soyez sélectif dans vos rôles et que vous choisissiez ceux qui ont de la profondeur. Alors, qu’est-ce qui vous convient dans le choix du rôle ? Les rôles peuvent être peu nombreux, loin entre les deux. Mais il semble que vous soyez toujours très précis sur ce que vous choisissez de représenter.

Je suis spécifique, et je suis devenu plus spécifique avec l’âge. On m’a dit très tôt dans le métier que ton pied, tes oui et tes non sont les choses les plus importantes que tu puisses faire en tant qu’acteur. C’est en quelque sorte le seul contrôle que vous ayez en tant qu’acteur – ce que vous dites oui et ce à quoi vous dites non. Donc tout au long de ma carrière, j’ai voulu raconter le spectre de l’expérience humaine, que ce soit un film que j’ai fait quand j’étais enfant appelé Kidulthood, qui est un classique culte au Royaume-Uni, ou Yardie avec Idris Elba. Juste décider de raconter des histoires qui ont du sens pour moi et des histoires qui sont culturellement pertinentes et puissantes.

En ce moment, je joue Martin Luther King dans Rustin. C’est la production de George C. Wolfe et Netflix, et le nouveau film des Obama. C’est un grand honneur d’essayer d’habiter une personne qui a une telle gravité et qui a une perspective sur la vie, et qui a déplacé le monde d’une manière qui correspond à la réalité dans laquelle nous vivons maintenant. Alors j’essaie de choisir ça à coup sûr.

Et même dans Boxing Day, qui est une comédie romantique de vacances, si vous la regardez et l’écoutez, vous pourrez peut-être dire qu’il se passe des choses plus profondes. Ainsi, la scène avec la mère et son petit ami raconte à quel point il est difficile pour elle d’être de son époque et de son temps d’être dans une relation interraciale. La scène avec Melvin, mon personnage, et son père, parlant de la déception père-fils. J’essaie donc toujours de superposer les choses que je fais avec de la profondeur. C’est vraiment important pour moi.

Ma prochaine émission qui sort sur BET+, elle s’appelle The Porter et parle des porteurs des années 1920 qui obtiennent leurs droits pour travailler dans le système des porteurs. Et je joue un gars qui s’appelle Junior qui va à contre-courant et devient un gangster. Mais il est en train de devenir – eh bien, vous l’appelez un gangster ou vous pouvez l’appeler un révolutionnaire de son époque.

Donc j’aime les choses qui ont de la profondeur parce que c’est un peu mon cadre en tant qu’individu. Mais, j’aime aussi l’amusement et l’humour et les choses qui semblent assez divertissantes. Je suis toujours conscient et conscient d’un public et de ce qu’il aime aussi.

Nous avons parlé de rôles qui ont de la profondeur et de choses qui résistent à l’épreuve du temps. Vous avez mentionné que vous incarnez le Dr Martin Luther King Jr. dans un film Netflix Rustin. Il s’agit d’une histoire qui n’a jamais été racontée sous cet angle auparavant à partir d’un souvenir traditionnel d’un mouvement des droits civiques. Le film raconte l’histoire de Byard Rustin, un homosexuel militant noir des droits civiques qui est responsable de l’organisation de la marche sur Washington. C’est une façon intéressante de raconter l’histoire et pour être honnête, ce n’est pas une histoire qui a été racontée. À quel point est-ce essentiel pour vous de jouer une figure emblématique comme Martin Luther King ? Et alors, qu’espérez-vous que les téléspectateurs retiennent de cette histoire spécifique ?

La vérité est ce que j’espère qu’ils retiennent de l’histoire. Bayard Rustin était un homme noir révolutionnaire qui a aidé à organiser un événement qui a arrêté le monde. Et il a été enterré dans l’histoire à cause de sa sexualité. Ce n’est en aucun cas vrai. Aucun mensonge dans la vie n’est juste. J’ai donc vraiment adoré l’opportunité de jouer Martin Luther King dans cette histoire et d’explorer l’amitié de Rustin et Martin Luther King et une autre facette de cette histoire selon laquelle Martin est en fait ce phare et cette lumière, cette lumière brillante vers laquelle nous nous tournons. Ce qu’il a été galvanisé par l’univers qui l’entoure et ce sont toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce moment se produise.

Donc pour moi, c’est le plus grand honneur de ma carrière d’acteur et peut-être de ma vie que je puisse faire de mon mieux pour incarner Martin à ce moment de sa vie. C’est un grand honneur. J’ai fait le discours « I Have a Dream » il y a environ un mois et cela m’a changé en tant que personne. Juste dire les mots, mais faire de mon mieux pour comprendre le parcours de l’homme. Cela m’a changé en tant que personne. Je vais vous donner un exemple. Donc, nous avons tous entendu ce dicton, « Ne jugez pas par la couleur de sa peau, mais le contenu de votre personnage. » Et je l’ai entendu et je l’ai compris et c’est devenu une idée noble. Mais ce qui est vrai, c’est que Martin parle d’une révolution spirituelle, c’est-à-dire de retarder le jugement d’une personne dans la vie, point final. Et en pratiquant cela, j’ai eu une expérience tellement euphorique.

Nous jugeons tous les gens au jour le jour, qu’ils soient noirs, blancs, maigres, grands… nous jugeons et le jugement fait parfois partie de notre survie. Mais il demande de retarder le jugement et il se passe quelque chose avec cet espace entre la pensée et l’expérience. Et j’ai vécu une expérience qui a changé ma vie en faisant de mon mieux pour connaître le Dr King à ces moments de sa vie.

Vous avez également brièvement évoqué le fait que vous aviez les légendaires et incroyables Obamas derrière le projet en tant que producteurs. Est-ce important d’avoir leur soutien sur un projet comme celui-ci ?

Je veux dire, c’est incroyable. Vous parlez d’être là-haut avec les figures les plus emblématiques de l’histoire de l’homme moderne. Je veux dire, il n’y a rien que je puisse vraiment dire à cela mais merci. C’est fou.

Comment était-ce de travailler aux côtés de sa collègue créative Michaela Coel sur I May Destroy You ? Envisagez-vous de collaborer à nouveau avec elle dans le futur ?

Oui, j’adorerais collaborer avec Michaela. Elle a beaucoup de spécificité et beaucoup de génie. Je m’entends très bien avec elle. Nous avons eu beaucoup de plaisanteries et de plaisir dans la série, et comme nous pouvons le voir, cela a vraiment eu un impact sur le monde. Son émission était en quelque sorte le précurseur de toutes les différentes choses qui se sont passées à Boxing Day où vous avez un film qui est une comédie romantique sur les Noirs britanniques dans leur vie quotidienne. Et évidemment, son émission a abordé un sujet plus sérieux. Mais l’une des choses que j’aime aussi, c’est qu’il s’agit des Noirs britanniques dans leur vie de tous les jours, ce que nous n’avons jamais vraiment vu à l’échelle internationale auparavant.

Quel est le rôle de vos rêves que vous aimeriez jouer ? Vous avez expliqué que jouer à MLK est probablement le rôle le plus important que vous allez jouer dans votre carrière jusqu’à présent, probablement dans l’ensemble de votre carrière. Mais dans quels autres rôles aimeriez-vous vous lancer ?

En tant que scénariste/réalisateur, il y a tellement de choses que je veux faire et l’une des choses sur laquelle je travaille est ce grand set musical à travers le monde. Et c’est l’un des projets de rêve que j’ai en tête en ce moment et sur lequel je travaille avec ma société, Studio 113. Et puis en tant qu’acteur, j’adorerais aller m’amuser dans certaines de ces grandes actions -des histoires d’aventures qui regardent le monde. Je suis un peu dans ça en ce moment. Ce qui m’intéresse, c’est juste les films classiques qui résistent à l’épreuve du temps et je rigole un peu en cours de route. Donc je pense que quelque chose comme ça est ce que je vais dessiner dans ma vie.

Et je veux en parler un peu, parce que vous venez de mentionner des films qui résistent à l’épreuve du temps et l’une des choses que nous savons sur les films de vacances, c’est qu’ils résistent à l’épreuve du temps. De toute évidence, Boxing Day est une comédie romantique de vacances. Pourquoi avoir choisi d’intégrer Noël et les fêtes dans ce film ?

Je voulais un film que les gens puissent regarder chaque année comme leur film. Et pour le public britannique, qu’il soit noir ou quelle que soit sa race ou sa culture, il y a quelque chose dans ces films sur lequel on revient. Ils sont devenus comme un vieil ami que vous voyez chaque année. Donc pour moi, je voulais ce film. J’adore regarder certains films chaque année. Je regarde Les Goonies ou Je regarde Le mariage de mon meilleur ami. Je pourrais regarder l’original West Side Story. Je pourrais regarder Love Actually. Je regarderai This Christmas avec Chris Brown et Idris.

Donc pour moi, je voulais quelque chose qui se sente spécifique à la culture noire britannique qui puisse être recyclé chaque année comme un vieil ami. Vous vous dites : « Oh, mettons ce film. Mettons le lendemain de Noël. » Et vous riez à ce moment-là pendant que vous cuisinez vos poulets jerk et que vous prenez votre punch Guinness, puis vous allez voir votre mère ou votre père et lui demandez : « Quand est-ce que le reste de la nourriture arrive ? » « Ne prends pas ça. » Et puis vous regardez à nouveau le lendemain de Noël, « Oh, j’aime ce morceau. » C’est ce que j’essayais de créer et de l’avis de tous, ou d’après le récit de beaucoup, je devrais dire plus précisément, ils adorent ça. Et c’est ce qu’ils pensent du film, donc je suis très, très heureux. Très heureux. Le film est ce que j’espérais.