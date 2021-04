L’acteur Armie Hammer fait l’objet d’une enquête policière pour agression sexuelle présumée

Armie Hammer a enquêté pour agression sexuelle présumée 0:41

. – L’acteur Armie Hammer fait l’objet d’une enquête policière après qu’une femme a rapporté que Hammer l’avait violée violemment en 2017 pendant plusieurs heures et qu’il pensait qu’elle allait être tuée.

Un avocat du plaignant a contacté la police, ce qui a conduit la Division des agressions sexuelles (LAPD) du département de police de Los Angeles à ouvrir une enquête le 3 février, a déclaré un porte-parole de la police à CNN. Hammer a nié l’accusation de viol.

Jeudi, l’éminente avocate de Los Angeles, Gloria Allred, a présenté sa cliente de 24 ans, identifiée uniquement comme Effie, qui a déclaré que Hammer l’avait violée.

REGARDER: Armie Hammer nie le scandale des messages controversés et d’autres nouvelles du divertissement

Effie, qui vit en Europe, a déclaré qu’elle avait eu une relation romantique et intime intermittente avec Hammer de 2016 à 2020. Elle avait 20 ans lorsqu’elle a rencontré Hammer sur Facebook, et « est tombée amoureuse de lui instantanément », a-t-elle déclaré.

Il prétend que Hammer avait l’habitude de tester son dévouement envers lui et ses limites. Avec le temps, il serait devenu « de plus en plus violent », a déclaré Effie.

« Il m’a abusé mentalement, émotionnellement et sexuellement », a-t-elle déclaré jeudi en larmes.

Effie a accusé Hammer de l’avoir violée violemment pendant plus de quatre heures à Los Angeles le 24 avril 2017. Elle a déclaré qu’il avait commis des actes de violence contre elle, auxquels elle n’avait pas consenti, comme se frapper les pieds avec un fouet. Cela faisait mal de marcher la semaine prochaine, a déclaré Effie.

« Je pensais qu’il allait me tuer », a-t-il dit.

Effie a déclaré qu’elle avait vécu dans la peur de lui et a tenté de rejeter ses actions à son égard comme une «forme d’amour tordue». Effie a déclaré qu’elle avait même perdu tout intérêt à vivre à cause de ce qu’elle prétendait lui être arrivé.

REGARDER: Les femmes et l’égalité des sexes selon Armie Hammer

Dans une déclaration, l’avocat de Hammer a réfuté les affirmations d’Effie comme « scandaleuses », affirmant que toutes les interactions de Hammer avec elle et les autres « ont été complètement consensuelles, discutées et convenues à l’avance et mutuellement participatives ».

« La propre correspondance d’Effie […] avec M. Hammer sape et réfute ses allégations scandaleuses », a déclaré l’avocat de Hammer, Andrew Brettler. «Pas plus tard que le 18 juillet 2020, [ella] Il a envoyé des textes graphiques à M. Hammer lui disant ce qu’il voulait qu’il lui fasse. M. Hammer a répondu en indiquant clairement qu’il ne voulait pas avoir ce genre de relation avec elle. «

La déclaration de Brettler comprenait ce qu’il disait être une capture d’écran d’une conversation textuelle explicite entre Hammer et Effie.

«M. Hammer n’a jamais eu l’intention d’embarrasser ou de dénoncer [sus] fétiches ou désirs sexuels pervers, mais elle a maintenant porté ce problème à un autre niveau en engageant un avocat civil pour organiser une conférence de presse publique », a-t-il déclaré.

Allred a déclaré qu’il avait été « extrêmement traumatisant et déclencheur » pour Effie de dénoncer ces allégations.

Effie a déclaré qu’elle ressent une immense culpabilité de n’avoir rien dit publiquement auparavant, mais espère que son histoire inspirera «les survivants d’agression sexuelle dans le monde» à présenter leurs histoires dans l’espoir que justice sera rendue.

« Malgré le prix émotionnel qu’elle a dû payer pour dire sa vérité, elle a trouvé le courage de discuter de ce qu’elle prétend lui être arrivé pour deux raisons », a déclaré Allred. « Premièrement, elle veut avertir les autres femmes qui pourraient entrer en contact avec M. Hammer des risques possibles dans leur relation avec lui. »

« Deuxièmement, Effie a été contacté par de nombreuses autres personnes qui affirment avoir également été agressées par M. Hammer dans des relations sexuelles avec lui », a-t-il ajouté.

Allred a déclaré qu’il n’était pas prévu de déposer une plainte pour le moment, mais que des preuves ont été transmises aux forces de l’ordre qui pourraient aider à une enquête contre Hammer.

« Nous pensons qu’il est important qu’une enquête soit menée sur ces graves allégations », a déclaré Allred. « Nous aimerions savoir si M. Hammer, et non ses représentants, sera prêt à aider les enquêteurs dans leur recherche de la vérité. »

En janvier, l’acteur de 34 ans a publié une déclaration en réponse aux allégations de son ex-petite amie Paige Lorenze, affirmant que toutes les activités sexuelles en dehors de leur mariage étaient « complètement consensuelles dans le sens où elles étaient pleinement discutées, convenues, et mutuellement participative ».

Hammer, qui a joué dans des films comme « Call Me By Your Name » et « The Social Network », a annoncé sa séparation de sa femme l’année dernière après 10 ans de mariage.