L’acteur Bob Odenkirk hospitalisé après s’être effondré sur le tournage de “Better Call Saul”

. – Bob Odenkirk, star des séries télévisées à succès “Breaking Bad” et “Better Call Saul”, a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur le plateau mardi, a rapporté le site de divertissement TMZ.

L’acteur tournait “Better Call Saul” au Nouveau-Mexique lorsque l’incident s’est produit, a rapporté TMZ.

Une personne au courant de l’affaire a confirmé la véracité du rapport de TMZ à CNN.

“Better Call Saul” est actuellement en production pour sa sixième saison. Il s’agit d’une préquelle de la série policière AMC “Breaking Bad”, qui mettait en vedette Odenkirk dans le rôle de Saul Goodman, l’avocat de la défense du protagoniste de la série, Walter White, interprété par Bryan Cranston.

Selon des sources de TMZ, “Odenkirk est tombé et a été immédiatement encerclé par des membres du personnel qui ont appelé une ambulance”.

L’état actuel d’Odenkirk n’est pas clair.

Odenkirk a co-créé et joué dans la série humoristique de HBO “Mr. Show avec Bob et David”. Il a remporté deux Emmy Awards et reçu 16 nominations, dont neuf pour son travail sur “Better Call Saul”.