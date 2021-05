L’acteur Charles Grodin décède à 86 ans

. L’acteur renommé Charles Grodin décède à 86 ans.

L’acteur et comédien de renom Charles Grodin est décédé à l’âge de 86 ans. La mort a été confirmée par son fils Nicholas au New York Times. Il est décédé ce mardi à la maison après une longue bataille contre le cancer de la moelle osseuse.

L’acteur Charles Grodin, star de ‘Midnight Run’, ‘The Heartbreak Kid’ et les films canins ‘Beethoven’, décède à 86 ans. https://t.co/gS73gKJ3vo – CNN en espagnol (@CNNEE) 19 mai 2021

Charles Grodin, connu pour sa participation à des films tels que “Beethoven” et “Heaven Can Wait” est dans les mémoires sur les réseaux sociaux par des centaines de fans qui téléchargent des images de leurs moments les plus humoristiques sur Twitter.

L’acteur Charles Grodin est décédé à l’âge de 86 ans. Nous l’avons vu à Beethoven et il était un habitué des comédies des années 80 et 90. Repose en paix. pic.twitter.com/KVhBACcHyj – Je suis allé à EGB (@YofuiaEGB) 18 mai 2021

L’acteur est né à Pittsburgh en 1935. Il a commencé sa carrière d’acteur au théâtre puis s’est dirigé vers le cinéma et la télévision. Il fait ses débuts sur le petit écran en 1958. Il refusera plus tard le rôle principal du film «The Graduate», qui fait du jeune Dustin Hoffman l’une des stars d’Hollywood.

Sa première grande incursion dans le monde du cinéma aura lieu en 1968, lorsqu’il incarna le docteur dans le célèbre film “Rosemary’s Baby” (le bébé de Rosemary), du réalisateur Roman Polanski. Quatre ans plus tard, en 1972, il est devenu célèbre après avoir joué dans “The Heartbreak Kid” (Relations interdites).

Son rôle dans cette comédie romantique écrite par Neil Simon et mise en scène par Elaine May lui a valu une nomination pour le prestigieux Golden Globe Award.

Une longue carrière dans le cinéma

Après ses premières apparitions sur grand écran, au cours des années 1960 et 1970, la carrière de Charles Grodin connaît une ascension qui fera de lui un visage familier dans le monde du cinéma.

Entre la fin des années 70 et 80, il a été consacré. En dix ans, il a participé aux films “Heaven Can Wait” (Le ciel peut attendre) “Same Time, Next Year” (L’année qui vient au même moment), “The Woman in red” (La dame en rouge) et “Midnight Run”.

Le merveilleux Charles Grodin est décédé. Ce soir, ils sont tous obligés de voir ce génie unique appelé Midnight Escape. pic.twitter.com/qEqcBYOl7D – Spike Spiegel (@santifreak) 18 mai 2021

Son dernier grand succès date de 1992. Cette année-là, il est l’un des personnages principaux du célèbre film «Beethoven». Il incarnait un père de famille qui s’occupait d’un chien Saint Bernard géant.

Charles Grodin sur Carson a toujours été légendaire. L’un des meilleurs moments où il a demandé à Johnny: “Vous ne vous souciez pas vraiment de vos invités, n’est-ce pas?” pic.twitter.com/CnVYpVj5kR – Danny Deraney (@DannyDeraney) 18 mai 2021

Ses collègues du monde du cinéma l’ont licencié sur les réseaux sociaux. L’un de ceux qui ont pris la parole était l’acteur Steve Martin. «C’est très triste d’entendre cela. C’était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées », a-t-elle écrit sur Twitter. Le musicien Brian Wecht a également pleuré sa mort: “RIP Charles Grodin, l’un de mes héros de comédie.”

Ainsi dit d’entendre. L’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées: Charles Grodin, star de ‘Beethoven’ et ‘Heartbreak Kid’, meurt à 86 ans – https://t.co/OwDYFLIgae – Steve Martin (@SteveMartinToGo) 18 mai 2021

Ses dernières œuvres cinématographiques les plus remarquables ont été une participation au film de Noah Baumbach 2015 «While You’re Young» et à la mini-série 2016 «Madoff», il a joué un investisseur trompé dans le célèbre système d’escroquerie pyramidale connu sous le nom de Ponzi Scheme.

La famille de Charles Grodin a lancé une collection

Selon le site spécialisé dans le cinéma Deadline, la famille de Charles Grodin demande aux admirateurs de l’acteur de faire un don d’argent en sa mémoire au projet The Innocence Project, dont Grodin était un membre actif.

C’est une organisation à but non lucratif qui s’engage à fournir une assistance aux citoyens qui ont été injustement condamnés par la justice.

Il est à noter que Charles Grodin a eu une carrière caritative exceptionnelle. En 2006, il a reçu le prix William Kunstler pour la justice raciale. En outre, l’ancien gouverneur de New York, George Elmer Pataki, lui a rendu hommage pour son aide à la révision des lois sur les drogues de Rockefeller dans cet État.

Comme le souligne Deadline, Charles Grodin avait l’habitude de répéter que ces deux réalisations avaient été celles qui lui apportaient la plus grande satisfaction, car ce sont ses actions qui ont eu l’impact le plus direct sur l’amélioration de la vie des gens.

Grodin était marié depuis 38 ans à l’auteur Elissa Durwood Grodin, avec qui il avait un fils, Nicholas. De plus, il était le père de Marion Grodin, fruit d’un précédent mariage.

LIRE LA SUITE: La sombre raison pour laquelle Bill Gates aurait quitté Microsoft: qu’a-t-il fait?

Suivez Now Same sur Instagram