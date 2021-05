L’acteur Charles Grodin meurt d’un cancer à 86 ans – The News of Chihuahua – Intrelíneas

Ce mardi, le célèbre acteur et comédien américain Charles Grodin est décédé à l’âge de 86 ans à son domicile de la ville américaine de Wilton, dans l’état du Connecticut, des suites d’un cancer de la moelle osseuse dont il a souffert, a confirmé son fils Nicholas à l’agence AP .

Après avoir étudié le théâtre à New York, Grodin a participé à quelques productions théâtrales au cours des années 1960, et a reçu sa première grande pause sur grand écran en 1968 avec une petite apparition dans “ Rosemary’s Baby ”, l’un des films classiques du genre d’horreur. , réalisé par Roman Polanski.

Cependant, la carrière du natif de Pittsburgh a décollé en 1972 après avoir joué le rôle principal dans la comédie romantique acclamée “The Heartbreak Kid”, une performance qui lui a valu une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. De la même manière, on se souviendra de lui pour sa participation à la saga des films pour enfants “ Beethoven ”, dans lequel il incarnait George Newton, le père de la famille qui a adopté le chien, ainsi que pour sa performance dans la comédie “ Fuga a la midnight ‘, qui a joué aux côtés de Robert de Niro

Déjà au crépuscule de sa carrière, Grodin a participé au film «The Comedian» et est apparu dans des séries télévisées telles que «Louie» et «Madoff». De plus, il faisait partie du casting du film “ An Imperfect Murder ”, sorti en 2017, dernière production dans laquelle il a joué.