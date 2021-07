L’acteur chinois Johnny Huang nommé ambassadeur mondial de la marque Bally – WWD

MILAN — Signalant l’importance croissante du marché chinois pour Bally et pour le secteur du luxe en général, la société suisse a nommé l’acteur chinois Johnny Huang son nouvel ambassadeur de la marque mondiale – et elle prévoit déjà de nombreuses activités avec lui pour le reste de l’année, ce qui marque le 170e anniversaire de la marque.

La maison de luxe – qui a une forte présence en Chine avec 60 magasins et une présence via un site de commerce électronique dédié, ainsi que via un mini-programme WeChat, Tmall et JD.com – tire parti de l’attrait local et mondial de Huang. La marque a été acquise par le conglomérat chinois de la mode et du textile Shandong Ruyi à JAB en 2018, pour un montant de 700 millions de dollars.

« Nous sommes ravis que Huang se joigne à nous en tant que nouvel ambassadeur de la marque Bally. C’est un acteur formidable, et sa personnalité dynamique et son sens du style moderne correspondent parfaitement à l’esprit pionnier et au respect culturel de Bally », a déclaré Nicolas Girotto, PDG de Bally.

Bally a révélé que Huang était le visage de sa campagne publicitaire de l’automne 2021 et a confirmé qu’il apparaîtrait également dans les images publicitaires du printemps 2022. Pour l’automne, Huang est représenté aux côtés du mannequin Zhao Jiali sur un fond pictural portant des articles de sport de la collection « Legacy Continua » automne 2021 de la marque, qui comprend des accessoires associant du cuir à une toile à logo portant le monogramme B de Bally.

La société a également révélé que Huang, qui compte 20 millions d’adeptes sur Weibo, coupera le ruban du pop-up Bally Hike, un avant-poste de vente au détail temporaire qui s’inclinera l’automne prochain dans le centre commercial China World de Pékin. Le pop-up se concentrera sur l’ADN alpinisme de la marque, proposant une collection capsule dédiée de chaussures de randonnée, de vêtements et d’accessoires développés en collaboration avec le styliste de mode Robert Rabensteiner.

Huang est également prêt à soutenir la célébration par la marque des festivités locales en Chine, telles que la Saint-Valentin chinoise, que Bally prévoit d’amplifier à l’échelle mondiale sur les réseaux sociaux, les publicités extérieures, ainsi que les programmes de promotion Heybox et All-Star de Tmall. .

« C’est un grand honneur d’être choisi comme ambassadeur de la marque Bally’s. Cette année particulière est si spéciale car elle marque le 170e anniversaire de Bally. Une marque avec un héritage aussi riche ne manquera pas de perpétuer la vitalité de plus d’un siècle d’innovation et de design continus », a déclaré Huang.

L’acteur primé a commencé sa carrière en 2016 et a acquis une renommée internationale en 2018 en tant que l’un des principaux protagonistes du film d’action “Opération Mer Rouge”. Huang a reçu le prix du « Meilleur nouveau venu » lors de la 13e édition des Asian Film Awards et du « Meilleur acteur dans une série télévisée chinoise contemporaine » lors de la 24e édition des Huading Awards.

La nomination de Huang marque la première fois qu’une personnalité chinoise occupera le rôle d’ambassadeur mondial de la marque. Avant Huang, l’acteur chinois Deng Lun a été nommé premier ambassadeur masculin de la marque Bally en Asie-Pacifique en 2019, tandis qu’en 2017, la société de luxe a choisi l’actrice Tang Yan comme porte-parole pour l’Asie-Pacifique. Elle a conçu une ligne de sacs à main pour la marque en 2017.

