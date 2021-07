L’acteur Daniel Mickelson décède à 23 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La communauté hollywoodienne est en deuil après la mort de l’acteur Daniel Mickelson à l’âge de 23 ans, survenue le week-end du 4 juillet.

La triste nouvelle s’est répandue sur le profil Instagram de sa sœur, le mannequin Meredith Mickelson, qui a partagé une photo des deux quand ils étaient petits.

« Mon cœur est brisé et écrire cela me fait tellement mal que je ne sais même pas quoi dire. Hier, j’ai perdu mon frère, mon meilleur ami et l’autre moitié de mon cœur. Il n’y avait pas une personne qu’il aimait plus dans ce monde. Il n’y a pas de mots qui lui rendent justice. Le connaître, c’était l’aimer. Il était l’humain le plus heureux, le plus brillant, le plus souriant et le plus chaleureux de l’existence et je suis si heureuse que Dieu m’ait choisie comme sa sœur pour toute sa vie merveilleuse », a écrit le modèle.

Dans ses derniers posts Instagram, l’acteur a montré des images de ce qui allait devenir ses dernières vacances à Hawaï avec sa petite amie Maddie Haley, qui a également été très affectée par sa perte.

« Je ne sais pas comment je vais aller de l’avant, mais je vais être fort parce que je sais ce que tu aurais voulu. Tout ce que je fais maintenant est pour toi. Maintenant, j’ai un ange gardien à mes côtés pour le reste de ma vie. Je vais te rendre si fier. Je t’aime pour toujours bébé “, a déclaré Haley, accompagnée d’une série de photographies montrant la grande affection qui existait entre elles.