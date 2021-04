L’acteur Darkseid de la Justice League partage un doux échange avec Ava DuVernay après que son nouveau film de dieux soit mis de côté

Comme le montre le tweet d’Ava DuVernay, Ray Porter a apporté son soutien tout au long du processus de développement. C’était agréable de voir un côté plus doux au méchant le plus notoire de DC. Au départ, les fans de DC étaient enthousiasmés par New Gods, car cela aurait permis à l’univers de se diversifier et de se concentrer sur une propriété de bande dessinée qui n’a pas encore été adaptée au cinéma. Un avantage majeur était que le réalisateur était un grand fan du matériel source, et je suis sûr que DuVernay aurait tout mis dans le film.