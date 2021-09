L’acteur de “Band of Brothers” jouera la légende de la boxe dans un nouveau film

Un nouveau film sur la légende de la boxe Willie Pep est en préparation et l’acteur principal a été nommé. Selon Deadline, James Madio, connu pour son travail dans Band of Brothers, jouera le rôle de Willie Pep dans le biopic Pep. Le tournage débutera le mois prochain à Hartford, Connecticut, la ville natale de l’ancien champion du monde. Robert Kolodny réalise le film et Steve Loff a écrit le scénario.

Pep se concentrera sur le boxeur en 1965, lorsque l’apogée de sa carrière de boxeur s’est estompée. Alors qu’il vit avec ses parents, sa femme et son fils toxicomane, Pep cherche à redevenir “quelqu’un” à l’âge de 42 ans. Et sur la base des dettes qui s’accumulent et d’un passé intéressant, Pep décide de revenir sur le ring et faire un grand retour.

Pep a participé à 241 matchs en carrière et en a remporté 229 avec 65 KO. Lors de son retour, Pep a remporté tous ses matchs à l’exception d’un, qui était son dernier match en 1966. Pep a remporté le championnat du monde des poids plume à deux reprises entre les années 1942 et 1950. Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe en 1990, et le Associated Press a nommé Pep le poids plume n ° 1 de tous les temps. Il est décédé en 2006 à l’âge de 84 ans.

“La boxe était très bonne pour moi”, a déclaré Pep dans une interview précédente. “Être un combattant était une éducation et cela a été très bénéfique pour beaucoup de gens. Sans la boxe, je n’aurais pas pu acheter une maison à ma mère et à mon père. Il y a beaucoup de belles choses qui me sont arrivées à cause de la boxe. Je ne peux rien dire qui ne soit pas agréable à propos de la boxe. J’ai appris le métier. J’ai découvert au début de ma carrière de boxeur qu’il fallait être en forme pour se battre. Je me suis toujours entraîné fidèlement. ”

Madio, 45 ans, a joué le rôle de Frank Perconte dans la mini-série HBO Band of Brothers diffusée en 2001. Il est ensuite apparu dans de nombreuses émissions de télévision au fil des ans, notamment JAG, Arli$$, Las Vegas, CSI : Miami , Cold Case et Blue Bloods. Et depuis Band of Brothers, Madio est apparu dans un certain nombre de films, dont Kick-Ass, Jersey Boys et Bottom of the 9th.