L’acteur de Black Widow prétend jouer un personnage mutant, alors apportez les X-Men

Inutile donc de dire que l’apparition d’Olivier Richters dans le rôle d’Ursa dans Black Widow était au mieux un caméo, mais pourrait-elle se transformer en quelque chose de plus ? Richters le veut certainement, et avec son profil de film qui devrait bientôt augmenter pour son tour en tant que Krom dans le film Borderlands, peut-être que Marvel Studios sera prêt à lui donner un rôle plus important sur toute la ligne. Red Guardian a survécu aux événements de Black Widow, et si Ursa finit par acquérir les mêmes pouvoirs que son homologue de bande dessinée, ce serait formidable de les voir s’affronter correctement.