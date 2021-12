L’acteur de « Bob’s Burgers » aurait été licencié après une implication présumée dans les émeutes du Capitole

L’acteur Jay Johnston aurait été licencié de la distribution de Bob’s Burgers après qu’il a été révélé qu’il avait participé à l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Johnston a été la voix de Jimmy Pesto sur Bob’s Burgers pendant environ une décennie. maintenant, et est également connu pour des rôles dans des productions comme Mr. Show, Arrested Development et Anchorman, entre autres. Vendredi, The Daily Beast a rapporté que Johnston avait été « interdit » de travailler sur Bob’s Burgers.

Deux sources familières avec la situation à la sitcom animée Fox ont déclaré que Johnston ne serait pas autorisé à enregistrer la voix de Jimmy Pesto Sr. Cela a été décrit comme une « interdiction » plutôt qu’un « licenciement », et ils ont déclaré que les personnes derrière Bob’s Les hamburgers ne veulent pas faire « une grosse affaire » de l’histoire. Un porte-parole de Fox a déclaré au Daily Beast : « Merci de nous avoir contactés, FOX n’a ​​aucun commentaire », tandis qu’un porte-parole de Disney a ajouté : « Nous ne ferons aucun commentaire ». Johnston n’a pas du tout répondu aux demandes de commentaire du point de vente.

Exclusif: l’acteur Jay Johnston s’est vu interdire les « Bob’s Burgers » de Fox après qu’il aurait été repéré lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier https://t.co/ZdXw93kGin pic.twitter.com/d7eRQHmWs7 – Marlow Stern (@MarlowNYC) 18 décembre 2021

Johnston semble être visible sur des photos et des vidéos de l’émeute du 6 janvier, mais il n’a jamais admis publiquement avoir assisté à l’événement. Personne de Fox ou de Bob’s Burgers n’a jamais fermement déclaré que Johnston était là non plus, mais le FBI a publié une affiche avec un gros plan d’un homme qui semble être Johnston.

Des enquêteurs amateurs ont proposé Johnston comme suspect en mars sur la base des images fournies par le FBI. L’actrice Cassandra Church, qui a travaillé avec Johnston dans le passé, a ensuite tweeté : « Je ne suis pas un détective, mais je connais Jay. Il a dit qu’il était là. Et c’est lui sur la photo. Alors… » Un autre ancien collègue, L’écrivain Spencer Crittenden a ajouté: « C’est aussi un partisan lâche de Trump et il était là à l’époque. »

Johnston n’a pas été l’acteur le plus politiquement franc de ces dernières années, mais il est allé jusqu’à apparaître dans la défunte émission Web de Gavin McInnes en 2015. McInnes a fondé les Proud Boys, un groupe militant d’extrême droite. qui a été lié à de nombreux actes de terrorisme domestique aux États-Unis. Plus de 60 membres des Proud Boys ont été arrêtés dans le cadre de l’émeute du 6 janvier.

N’est-ce pas incroyablement sur la marque pour Jimmy Pesto tho https://t.co/ZXkMGreF6I – Marina Watanabe (@marinashutup) 18 décembre 2021

Pourtant, de nombreux fans de Bob’s Burgers n’avaient aucune idée des opinions politiques de Johnston, sans parler de la forte possibilité qu’il ait participé à la tentative d’insurrection. Sur Twitter, de nombreux commentateurs ont plaisanté en disant que le personnage de Johnston, Jimmy Pesto, semblait également être le genre de personne à assister au rassemblement violent. On ne sait pas encore si le personnage sera refondu.