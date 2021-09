L’acteur de Bollywood Malaika Arora lance une nouvelle entreprise pour investir, en partenariat avec de jeunes marques dans ces segments

L’acteur a déclaré que sa nouvelle entreprise « investirait à dessein » dans des marques de style de vie, de santé et de bien-être (Photo : Malaika Arora/Instagram et Rishabh Kumar Photography)

L’acteur de Bollywood et investisseur stratégique en démarrage Malaika Arora a lancé mercredi Malaika Arora Ventures pour investir et s’associer à des marques sélectionnées dans les segments du style de vie, de la santé et du bien-être. L’acteur, à travers sa nouvelle entreprise, “cherchera activement des entreprises et des opportunités avec une vision commune – pour aider organiquement les marques et les entreprises à se développer et à atteindre les consommateurs pour diffuser le message d’un mode de vie sain”, selon un communiqué de l’entreprise. . Arora fait partie d’un certain nombre de célébrités indiennes qui ont soutenu des startups dans le passé, notamment Katrina Kaif (Nykaa), Alia Bhatt (Nykaa), Deepika Padukone (FrontRow), Virat Kohli et Anushka Sharma (Digit Insurance), Sunil Shetty (Bardo), Madhuri Dixit (GOQii), Saumya Tandon (Jugnoo), Boman Irani (Rooter), etc.

Arora avait déjà soutenu la marque e-commerce Label Life dans l’espace mode, SARVA Yoga dans le fitness, Nude Bowl de Rebel Food dans l’espace restauration propre. L’acteur a déclaré que sa nouvelle entreprise “investirait à dessein” dans des marques de style de vie, de santé et de bien-être. «Nous sommes déjà en pourparlers avec d’autres marques de ce type et nous nous développons dans le segment général du bien-être, y compris la beauté et la santé… L’idée est donc de promouvoir une bonne santé à l’envers et nous avons à peine effleuré la surface pour le moment. MAV prévoit de creuser plus profondément et de s’imposer comme l’un des principaux acteurs de ce secteur », a ajouté Arora.

Lisez aussi: Le joueur de point de vente pour les PME Mswipe envisage une croissance 3X du nombre de marchands d’ici 2024, objectif d’acquérir la licence NBFC

La plupart des entreprises actuelles associées à Arora, selon le communiqué, ont une vision à long terme de croissance et de développement en une marque de plus de 100 crores de roupies et se sont associées à Arora dans cet objectif. L’acteur est actuellement “l’éditeur de style” chez Label Life pour avoir organisé la dernière mode pour le portail et également le co-fondateur de SARVA Yoga avec son partenaire commercial Sarvesh Shashi et le fondateur de Nude Bowls. Selon Statista, la valeur au détail du marché de la santé et du bien-être en Inde s’élevait à environ 8,4 milliards de dollars en 2018, et devrait atteindre près de 16 milliards de dollars d’ici 2023. Le TCAC de la croissance serait de 14% entre 2019 et 2023.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.