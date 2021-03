L’acteur de Cobra Kai pensait que son rôle était unique avant le retour de la saison 3

Johnny l’a confié à son beau-père dans la saison 1 lorsqu’il lui a remboursé le prêt offert pour le dojo, mais Cobra Kai La saison 3 a renvoyé Johnny au chapeau de Sid en main. Johnny a demandé de l’argent à Sid pour aider à financer la chirurgie de Miguel et, lorsque son beau-père lui a donné du fil à retordre, il a menacé de révéler un incident passé qu’il avait eu avec une secrétaire. Sid n’a pas été déphasé par la menace et a envoyé son beau-fils faire ses valises sans un sou. En fin de compte, Johnny a eu le dernier mot, cependant, et a volé un objet de la maison de Sid alors qu’il sortait pour financer la chirurgie de Miguel.