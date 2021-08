L’acteur de ‘Cobra Kai’ vise un énorme rôle dans le film de l’univers DC

La star de Cobra Kai, Xolo Maridueña, serait en pourparlers pour jouer le rôle de Blue Beetle dans le prochain film de HBO Max et DC Films sur le super-héros latino. Maridueña jouerait la version Jaime Reyes de Blue Beetle, qui n’est jamais apparue dans un film auparavant. Ce sera le premier film de DC Comics avec un personnage principal latino.

Angel Manuel Soto a été embauché pour diriger Blue Beetle, rapporte The Wrap. Le cinéaste portoricain a précédemment réalisé Charm City Kings, qui a joué au Festival du film de Sundance 2020 et est ensuite sorti sur HBO Max en octobre 2020. L’écrivain d’origine mexicaine Gareth Dunnet-Alcocer, qui a travaillé sur le remake Scarface d’Universal et Miss Bala de Sony, était embauché pour écrire le script Blue Beetle.

#BlueBeetle est arrivé à #TheSuicideSquad ! Le réalisateur Angel Manuel Soto et les dirigeants de Warners ont surpris Xolo Maridueña avec la nouvelle lors du dîner hier soir pic.twitter.com/IYSfz88YZU – Aaron Couch (@AaronCouch) 3 août 2021

Après la publication de The Wrap, Maridueña et Soto ont assisté à la première de The Suicide Squad. Les dirigeants de Soto et Warner Bros. ont dit à l’acteur qu’il était en pourparlers pour le rôle de Blue Beetle pendant le dîner dimanche soir. La production devrait démarrer au début de l’année prochaine. John Rickard produit pour HBO Max et Zev Foreman est le producteur exécutif.

Maridueña, 20 ans, a fait ses débuts dans Parenthood en 2012 en tant que Victor Graham. Il a décroché un rôle décisif en tant que Miguel Diaz dans la série YouTube Red/Netflix Cobra Kai, la série de suivi de Karate Kid avec Ralph Macchio et William Zabka. Dans la série, Miguel est un adolescent américain d’origine équatorienne qui vit près de Johnny Lawrence de Zabka. Maridueña jouera à nouveau le rôle dans la quatrième saison à venir, qui fera ses débuts sur Netflix plus tard cette année.

Le manteau Blue Beetle a été repris par trois personnages différents depuis 1939. Le premier était Dan Garrett, un officier de police qui a obtenu des pouvoirs grâce à des vitamines expérimentales. Lorsque Fox Comics a fermé ses portes, Charlton Comics a récupéré les droits et a transformé Garrett en un archéologue qui a obtenu les pouvoirs d’un ancien scarabée égyptien. En 1966, Charlton a présenté Ted Kord, qui n’avait pas de super-pouvoirs mais était plutôt un scientifique qui a créé une technologie pour l’aider à arrêter les criminels. Après la faillite de Charlton, DC Comics a repris les personnages de l’éditeur. De plus, Blue Beetle a inspiré Nite Owl dans Watchmen d’Alan Moore.

En 2006, DC a présenté Jamie Reyes, qui a été créé par Keith Griffen, John Rogers et Cully Hammer. Jamie vit à El Paso, au Texas, et a trouvé un jour un mystérieux scarabée en rentrant chez lui. Le scarabée s’est lié à Jamie, lui donnant accès à d’étranges armes et pouvoirs. Depuis son introduction, Jamie est devenu un personnage préféré des fans, travaillant avec les Teen Titans et la Justice League. Jamie a été présenté dans les émissions animées Batman: The Brave and the Bold, Young Justice: Invasion, DC Super Hero Girls et Justice League Action.