L’acteur de “ Complices à la rescousse ” ouvre un compte OnlyFans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Plusieurs célébrités ont décidé de donner une chance à d’autres facettes et de trouver de nouvelles façons de générer des revenus, notamment en rejoignant la plateforme OnlyFans, célèbre parce que les personnes qui y sont peuvent télécharger des photos sensuelles et facturer ces contenus.

Désormais, l’acteur Mickey Santana, qui a participé à Complices à la rescousse, a ouvert un compte sur la plateforme. Par le biais d’Instagram, Mickey Santana, qui a également travaillé avec Belinda sur le feuilleton pour enfants Amigos por Siempre, a révélé à ses abonnés dudit réseau social qu’il avait récemment ouvert son compte OnlyFans.

C’est sur Instagram que l’acteur a publié une image en noir et blanc où l’on peut voir son abdomen travaillé, cette image était un moyen de faire connaître quel sera le contenu que l’on pourra voir dans ses OnlyFans.

D’autre part, Mickey Santana, qui a joué Omar Contreras dans Complices to the Rescue et s’est éloigné du jeu d’acteur en 2011, a également téléchargé d’autres photos en noir et blanc sur Instagram, cependant, elles sont floues, car apparemment dans ces poses dans la nature , ces photos sont apparemment également dans son compte OnlyFans.

Mickey Santana est devenu célèbre lorsqu’il était enfant en participant à des feuilletons pour enfants.

Le premier dans lequel il a travaillé était à Amigos por Siempre où il a donné vie à Gilberto Sánchez-Gavito. Plus tard, nous l’avons vu dans des mélodrames comme Complices à la rescousse où il a de nouveau partagé des crédits avec Belinda, ainsi que dans Adventures in time.

Mickey Santana a participé à Alegrijes y rebujos aux côtés de Diego Boneta, qui joue désormais Luis Miguel dans la série biographique du chanteur.

Après son apparition dans les feuilletons pour enfants, en 2011 l’acteur a disparu, cependant, il a été vu avec ses anciens compagnons de feuilleton sur les réseaux sociaux où il a attiré l’attention pour son changement de look.

