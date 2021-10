L’acteur Johnathon Schaech est bien connu pour de nombreux rôles de premier plan dans sa carrière, mais plus récemment, de nombreux fans le reconnaissent comme le personnage de DC Comics Jonah Hex, dans la série de super-héros CW Legends of Tomorrow. Maintenant, Schaech joue dans le dernier épisode de la série Shudder’s Creepshow, et il a quelques réflexions sur les comparaisons entre le personnage qu’il joue et sa représentation du chasseur de primes de bande dessinée. Schaech apparaît dans le deuxième segment de Creepshow Saison 3, Épisode 4. Intitulé Meter Reader, l’acteur incarne une sorte d’homme de loi religieux qui assume la tâche d’aider à lutter contre une « pandémie démoniaque » qui a consumé la planète.

Alors que le lecteur de compteur affronte des humains possédés et d’autres maux surnaturels, sa famille l’attend à la maison, craignant qu’il ne soit infecté. Une fois qu’il est revenu, il est clair que quelque chose ne va pas, et c’est maintenant à sa fille adolescente de tenir bon et d’essayer de protéger la famille. S’adressant exclusivement à PopCulture.com, Schaech a avoué « qu’il y avait beaucoup de Jonah Hex dans » la façon dont il jouait au Meter Reader. « J’ai un diable très fort de ce côté et une lumière très forte de ce côté », a déclaré Schaech, expliquant qu’il les joue « très fort, l’un ou l’autre ».

Cette semaine sur @CreepshowTv :

« METER READER » est là pour révéler vos démons.

Une joie absolue de travailler avec un si bon casting et la famille CS une fois de plus, voici quelques photos de notre dernière nuit ensemble.

… et ce collectionneur en chef est vraiment fringant ! @JohnSchaech @DolanAbbie @Shudder pic.twitter.com/XBkO1skQFg – Joe Lynch (@TheJoeLynch) 15 octobre 2021

Au cours de la conversation, Schaech a partagé qu’il aimait jouer à Jonah Hex et « adorerait … avoir la chance de revenir » pour « au moins avoir un bon au revoir ». Schaech a ajouté: « Il a beaucoup d’influence dans la société en ce moment, et je pense qu’il était vraiment important de ramener Jonah Hex. » Il a ensuite déclaré qu’il avait « entendu » des rumeurs « dans le monde de Jonah Hex, dans le monde de la bande dessinée, qu’il y avait une chance [for him] de revenir. » Cependant, il a précisé qu' »en raison de la pandémie, il est même difficile de m’y amener ». dans le nouveau segment Creepshow en ce moment.

Dans « Meter Reader » – qui a été écrit par John Esposito – Schaech a travaillé avec le réalisateur Joe Lynch et n’a eu que des éloges pour le cinéaste. « J’ai eu une excellente expérience de travail avec Joe », a déclaré l’acteur, ajoutant que le processus de tournage était « doux et sans effort » grâce à Lynch. « Il aime ce qu’il fait [and] vous pouvez le voir dans ces images. » Schaech a également partagé que Lynch voulait vraiment que le court métrage « Meter Reader » ait une « saveur occidentale », ce qui explique en partie pourquoi il a injecté beaucoup de sa représentation hexagonale de Jonah dans le rôle. « Je joué la passion, la douleur, l’émotion », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard: « J’ai vraiment adoré ça. »

L’acteur de Night Clerk a également partagé quelques détails en coulisses sur une séquence de « Meter Reader » qui le voit éclaboussé d’une sorte de vomi de démon. Dans la scène, le personnage de Schaech affronte un esprit malveillant qui a possédé une fille innocente. Dans ce qui ressemble beaucoup à un hommage à L’Exorciste, le lecteur de compteur de Schaech se retrouve couvert de vomi vert, qui, selon l’acteur, lui a été tiré dessus « avec l’un de ces pistolets à pompe ». Il a ensuite révélé qu’il avait fallu plus d’une prise pour capturer la photo, expliquant: « La première fois que je l’ai fait, ça n’a pas vraiment fait grand-chose. Et puis ils en ont mis plus et ils l’ont mis là-dedans. C’était de la soupe aux pois cassés. et ça m’a envahi. »

Enfin, Schaech a admis que même être couvert de faux vomi de démon ne pouvait pas enlever à quel point il aimait tourner « Meter Reader », en disant: « C’était tellement amusant, mec. » Il a ensuite ajouté, s’exprimant en tant que père fier: « C’est le genre de choses, j’aimerais que mon petit garçon soit là pour qu’il puisse rire de moi … C’est une horreur amusante. Nous sommes autorisés à le faire. » Creepshow Saison 3, Épisode 4 – qui comprend également un segment musicalement espiègle intitulé « Stranger Sings » – est maintenant diffusé sur Shudder.