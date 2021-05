L’acteur de ‘Cruella’ Kirby Howell-Baptiste sur ‘The Sandman’ et Disney Fame – WWD

Le fait qu’elle soit maintenant un personnage de Disney n’a pas frappé Kirby Howell-Baptiste avant la tournée de presse de «Cruella», lorsque les journalistes ont commencé à lui demander ce que cela faisait de rejoindre les rangs de l’héritage de Disney.

“Je me disais” oh mon Dieu, je n’ai jamais vraiment pensé une seconde à ça “, dit Howell-Baptiste, sur Zoom depuis sa quarantaine à Londres, venant juste d’arriver de Los Angeles. Elle a signé pour le redémarrage de “Cruella”, mettant en vedette Emma Stone et maintenant, parce que cela ressemblait à un projet vraiment génial et intéressant – et ne ressemblait en rien à ce à quoi nous pensons qu’un film Disney pourrait ressembler.

La Londonienne de 34 ans incarne Anita Darling dans le nouveau film, qui espère ramener un public plus large dans les salles pour la première fois depuis le début de la pandémie.

“C’est vraiment quelque chose à voir”, dit Howell-Baptiste, pour défendre de voir le film sur grand écran. “Je veux dire, les costumes ne ressemblent à rien de ce que j’ai jamais vu auparavant dans un film. C’est comme si le gala du Met prend vie.

Voir aussi: Derrière les costumes ‘Cruella’

Le nouveau projet “Cruella” existait depuis des années, avec Stone attaché à la vedette, mais Howell-Baptiste n’a signé que très tard. Après avoir lu les dernières réécritures, qui ont été faites par la co-créatrice de «Crazy Ex-Girlfriend» Aline Brosh McKenna et le scénariste de «The Favorite» Tony McNamara, elle a été immédiatement intéressée.

“Je pense que c’était ce qui m’attirait le plus, c’est qu’aucune de ces personnes ne serait le nom que vous mentionneriez dans le même souffle qu’un film de Disney”, dit-elle. «Et je savais qu’à cause de cela, cela rendrait ce projet vraiment passionnant.»

La portée du film, qui ne la frappe que maintenant alors que le film se dirige vers le monde, n’a jamais eu d’importance pour Howell-Baptiste.

« En général, je ne pense pas que je considère même vraiment la portée de celui-ci avant de m’impliquer. C’est juste ‘ça a l’air d’être un projet amusant ? Est-ce quelque chose sur lequel je vais aimer travailler pendant trois ou six mois? Et c’est comme ça que je m’y prends. »

Elle connaissait bien sûr le classique de Glenn Close de 1996, mais en général, elle sentait qu’elle voulait s’approprier cette Anita Darling et a basé son portrait davantage sur ce qu’aurait pu être un journaliste à Londres dans les années 1970.

« Qu’est-ce que cela signifierait ? Quel serait son cheminement ? Quels seraient ses choix de carrière ? C’est comme ça que j’ai trouvé mon chemin vers Anita », dit-elle.

Howell-Baptiste a fait ses débuts dans la comédie lorsque sa mère, ayant besoin d’un moyen de l’occuper, l’a inscrite à un cours de théâtre communautaire vers l’âge de 10 ans.

«Au moment où je suis allée à ce cours, immédiatement après mon départ, j’ai su que je voulais devenir actrice», dit-elle.

Sa carrière a déjà couvert une variété de projets, dont « Why Women Kill », « The Good Place » et « Killing Eve ».

«Je cherche toujours à diversifier mon portefeuille, pas seulement pour le plaisir, mais simplement parce que cela m’intéresse», dit-elle. “Je suis allé faire ‘Pourquoi les femmes tuent’ juste après avoir fait ‘The Good Place’ et c’est tellement différent sur le ton. Sur sa liste de souhaits se trouve un film d’action, mais en attendant, elle ajoute un autre projet de grande envergure à son CV: elle vient d’être annoncée dans le casting de l’adaptation télévisée de la bande dessinée «The Sandman», représentant le personnage de la mort.

«De même pour ‘Cruella’ où je ne pense pas avoir réalisé la portée de quelque chose, j’ai lu ‘The Sandman’ il y a des années et je suis devenu un fan de Neil Gaiman parce que mon ex m’a présenté son travail et que je l’aimais, et évidemment pas n’y pensez plus », dit Howell-Baptiste. «Mais cette audition a eu lieu et je me suis souvenu de ce personnage de Death à cause de son apparence: comme une goth, mais elle est si différente du genre de personnification standard que vous voyez, qui est le Grim Reaper, doom and sombre, tout cela cette chose. Elle était vraiment accueillante et était en quelque sorte la personne que vous voudriez vous faire entrer dans l’au-delà. Et je me souviens avoir pensé que c’était un personnage tellement cool.

Depuis que le casting a été annoncé mercredi, elle a été inondée de textes de personnes dont elle n’a pas entendu parler depuis des années, professant leur amour pour la bande dessinée. «Je ne comprenais vraiment pas à quel point ce matériel avait une portée, combien de personnes il avait touché, ce qui a été agréable à voir», dit-elle.

Entre «Cruella» et «The Sandman», Howell-Baptiste devient rapidement un visage régulier dans les plus grands projets d’Hollywood. Elle sera également vue dans son premier rôle principal dans le film «Queenpins», face à Kristen Bell, qui sortira dans les mois à venir, période pendant laquelle l’acteur commencera à tracer son prochain mouvement.

«Cela peut être un endroit vraiment intimidant pour un acteur lorsque vous ne savez pas quel sera votre prochain travail, mais c’est un endroit assez confortable et heureux pour moi parce que j’aime les possibilités», dit-elle. « J’aime en quelque sorte me dire ‘Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite.’ Nous verrons ce qui arrivera.

