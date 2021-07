L’acteur de doublage Alfonso Obregón Inclán, voix de ‘Shrek’ et ‘Bugs Bunny’ est hospitalisé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alfonso Obregón Inclán, acteur de doublage derrière des personnages comme Shrek et Bugs Bunny, a été hospitalisé en urgence après avoir subi une crise cardiaque, comme l’artiste l’a lui-même annoncé sur son compte Facebook.

“Arriver à l’hôpital avec une crise cardiaque et se faire dire ‘Parle-nous comme Shrek’ n’a pas… Pardonne-moi mais je ne répondrai pas avant un moment”, a écrit l’acteur sur son compte Facebook le 13 juillet.

«Alfonso va bien, ils font des études pour voir quelle procédure il suit. Merci d’être à l’affût. Nous vous tiendrons au courant », a ajouté sa famille et sa petite amie.

Cela souligne que l’acteur a également été derrière Fox Mulder dans The X-Files; Jerry Seinfeld, à Seinfeld ; Marty à Madagascar et les deux protagonistes de Et où sont les blondes ?

« Il est intervenu hier soir et ça s’est bien passé. Il y a encore un coronaire à intervenir, vous devez donc vous reposer et être calme. Pour l’instant, son état est délicat, le grave est arrivé et il est hors de danger. Merci à tous. Nous vous tiendrons informés », ont ajouté ses proches hier mercredi.

Le dernier message que l’acteur a partagé était d’informer qu’il ne pourra pas enseigner à ses étudiants en doublage pendant les prochaines semaines.

« Filles, garçons, je ne pourrai pas enseigner cette semaine ou la suivante, mais je vais bien ; internat, avec des sondes et des appareils, mais ça va », a-t-il écrit.

Après avoir annoncé son hospitalisation, des centaines de fans ont commenté ses publications pour lui souhaiter un prompt rétablissement : “Nous souhaitons une amélioration rapide de votre santé, Maître Alfonso”, “Vous retrouvez des forces et la santé, il est temps de vous reposer de tout pour prenez une nouvelle énergie et continuez »,« Ponchito, ce cœur d’une copropriété est déjà venu battre, prenez soin de vous », sont quelques messages.

Source : Millénaire