L’acteur de doublage Raúl de la Fuente, reconnu pour avoir narré “Los Caballeros del Zodiaco”, est décédé – El Sol de México

L’acteur de doublage et annonceur mexicain Raúl de la Fuente est décédé dans ce pays, au cours des dernières heures, des suites de “ses maladies”, comme l’a rapporté son petit-fils, Axel Espinosa, via les réseaux sociaux connus sous le nom de “la moustache plieuse”.

Dans cette publication, le jeune homme a rappelé que De la Fuente, qui était le narrateur de la série animée “Los Caballeros del Zodiaco”, a consacré toute sa vie au travail et toujours avec une bonne disposition, même dans ses derniers mois, au cours desquels il a partagé des anecdotes avec ses abonnés à travers des vidéos en direct dans lesquelles il s’est connecté avec ses abonnés.

Raúl Espinosa de la Fuente (Coyoacán, 1946) a passé 40 ans dans sa discipline par excellence, le doublage. En plus de raconter l’emblématique série de dessins animés “Les chevaliers du zodiaque”, il a doublé les acteurs Steve Martin et Bud Spencer dans leurs versions latino-espagnoles, ainsi que M. Smith dans “The Matrix” et Tarkin dans “Star Wars”.

Il a également participé à d’autres productions telles que « Toy Story », « Les Simpsons » et « Alvin and the Chipmunks ».

Après la première photographie, Espinosa a mis en ligne un collage avec plusieurs des personnages auxquels son grand-père a donné la voix au cours de sa carrière prolifique et a communiqué aux adeptes que des informations seront bientôt données sur l’endroit où la cintreuse sera regardée.

Le grand acteur et animateur Raúl de la Fuente vient de décéder, il n’y a pas de mots pour décrire cette perte Son héritage se perpétue dans son œuvre, voici quelques-uns de ses nombreux personnages qui vivront toujours parmi nous. pic.twitter.com/2IccD6NyFk – Doublage mexicain (@ytadobmex) 30 juin 2021

Je suis très triste, mon grand ami Raúl de la Fuente a quitté cet avion. Que ta mémoire soit éternelle. RIP pic.twitter.com/P3o5NQAEvd – Juan Carralero Officiel (@carralero_juan) 30 juin 2021

“Il était plus proche de vous, ses fans et amis de travail, dans ses derniers mois de vie et cela l’a rempli d’émotion, répondant toujours aux messages et aux publications, je suis infiniment reconnaissant avec ma famille pour les démonstrations d’affection qui ont été présentées dans réseaux sociaux », a ajouté Espinosa.

Dans cette deuxième publication, le petit-fils a rappelé que “pour des raisons personnelles” la cause du décès ne sera pas précisée, mais a précisé qu’elle n’est pas liée au covid-19, comme le rapportent certaines “fausses nouvelles”, a-t-il précisé.

De la Fuente a une longue carrière qui l’a couronné d’être une inspiration, a déclaré Espinosa, pour la maison de production et l’agence de casting Alraax Films, qui porte une moustache dans son logo et dont il a été réalisateur.

L’Association nationale des acteurs du Mexique, dans un message sur Twitter, a profondément regretté “le décès de Raúl de la Fuente, comédien de doublage renommé et membre de notre syndicat. Nos condoléances à sa famille et à ses amis. Repose en paix”.