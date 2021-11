L’acteur de fleurs Joey Morgan est décédé à 28 ans : Zoey Deutch lui rend hommage

Hollywood pleure la perte d’une étoile montante.

Acteur Joey Morgan, qui a joué dans les films Scouts Guide to the Zombie Apocalypse and Flower, est décédé le 21 novembre à l’âge de 28 ans. « Joey Morgan est décédé tôt dimanche matin », a confirmé son représentant à THR. « Ce fut un choc et nous a tous dévastés qui l’aimions. Il nous manquera beaucoup. Nous espérons que tout le monde comprend à quel point cela est douloureux pour ses proches et peut respecter les limites et leur permettre de faire leur deuil en privé. »

Aucun détail supplémentaire, y compris la cause du décès de Joey, n’a été partagé publiquement pour le moment.

L’ami de Joey et co-star de Flower, Zoey allemand, s’est rendu sur les réseaux sociaux dimanche pour lui rendre hommage. « Repose en paix Joey », a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une photo du tournage du film de 2017. « une personne profondément gentille, talentueuse et spéciale. Nous vous aimons. »

Patrick Schwarzenegger, qui a travaillé avec Joey sur le Scouts Guide to the Zombie Apocalypse de 2015, a commenté le message d’hommage de Zoey avec incrédulité. « Quoi ?!? Non », a-t-il écrit. « Une étoile brillante tellement hilarante quand je travaillais avec lui. Wow. C’est affreux. »