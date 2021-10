L’acteur de Friends décède à 59 ans

. L’acteur James Michael Tyler, qui jouait Gunther dans la série Friends, est décédé.

L’acteur James Michael Tyler, connu dans le monde entier pour avoir joué Gunther dans la populaire série « Friends », est décédé à l’âge de 59 ans. Son décès est survenu ce dimanche à son domicile de Los Angeles. Il luttait depuis longtemps contre un cancer de la prostate.

La nouvelle du décès de Tyler a été annoncée par Kevin Bright, qui était l’un des réalisateurs de la célèbre sitcom : « C’était une personne incroyable qui a passé ses derniers jours à aider les autres. Que Dieu vous bénisse James, Gunther vit pour toujours. »

Dernier moment🚨 L’acteur James Michael Tyler, qui jouait Gunter dans « Friends », est décédé hier soir. Kevin Bright l’a confirmé via twitter. pic.twitter.com/zxGhKBrHTl – cineblog (@cineblogof) 24 octobre 2021

Le portail d’information sur le divertissement TMZ recueille le témoignage du représentant de l’acteur, qui a confirmé qu’il est décédé dimanche matin alors qu’il se reposait à son domicile de Los Angeles.

“El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo “Amigo”), de la exitosa serie “Friends”, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico y esposo amoroso”, reza el comunicado que la familia del actor difundió en les moyens de communication.

Dans une interview accordée en juin de cette année, l’acteur avait déclaré qu’il souffrait d’un cancer de la prostate. Les médecins l’avaient diagnostiqué en 2018. Pour des raisons de confidentialité, il a décidé de ne pas le dire pendant trois ans. Son état s’est aggravé pendant la pandémie de coronavirus.

L’aggravation de la maladie

Dans l’interview susmentionnée, que James Michael Tyler a accordée à l’émission Today du réseau NBC, l’acteur décédé ce dimanche a donné des détails sur l’aggravation du cancer de la prostate.

Il a déclaré que la maladie s’était propagée à ses os et à sa colonne vertébrale, une situation qui l’avait amené à paralyser le bas de son corps.

#Amis NOUVEAUTÉ🔴 Jennifer Aniston dit au revoir à son ami James Michael Tyler pour toujours après sa mort d’un cancer : « #Friends n’aurait pas été pareil sans vous. Merci pour les rires que vous avez apportés au spectacle et à toutes nos vies. Tu vas tellement nous manquer💔 ». pic.twitter.com/L5cm9vtH13 – 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerix) 25 octobre 2021

Dans ce reportage, Tyler expliquait comment la pandémie de coronavirus lui avait fait rater une séance d’oncologie : « J’ai raté un test, qui n’était pas bon. Le cancer a décidé de muter au moment de la pandémie ».

Tyler a indiqué que pendant sa maladie, il avait maintenu le contact avec les producteurs de « Friends », qui étaient constamment au courant de sa situation, ainsi qu’avec l’acteur David Schwimmer, qui dans la série jouait Ross.

A rejoint « Friends » en 1994

James Michael Tyler a rejoint le casting de « Friends » en 1994. Jouant Gunther, il a participé à plus de 150 épisodes entre cette année et 2004, lorsque la bande a cessé d’être diffusée.

En plus de sa participation à « Friends », dans lequel il a joué le rôle le plus important de sa carrière, Tyler a également travaillé sur des séries telles que « Scrubs », « Episodes », « Modern Music » et « Just Shoot Me! ».

« Warner Bros. Television pleure la perte de James Michael Tyler, un acteur bien-aimé et une partie intégrante de notre famille ‘Friends’. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans », a partagé la productrice de divertissement sur son compte Twitter.

Dernière apparition avec ses confrères « Friends »

En mai de cette année, HBO Max a créé l’émission spéciale « Friends ». Lors de cette émission, Tyler a discuté via Zoom avec ses anciens camarades de série.

L’acteur a confié au casting que malgré les difficultés imposées par la maladie, il souhaitait faire partie de la fête.

«Je voulais faire partie et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à tout. C’était aigre-doux, vraiment. J’étais vraiment content d’être inclus dans les retrouvailles, mais c’est moi qui ai décidé de ne pas le faire physiquement et de faire une apparition sur Zoom, au fond, parce que je ne voulais pas que je sois une déception, tu sais… Je ne voulais pas que ce soit comme, ‘ah, et au fait, Gunther a un cancer « , a-t-il déclaré cette fois lors d’un appel vidéo.

Jennifer Aniston a joué Rachel dans « Friends ». Racher était l’amour non partagé de Gunther, un personnage joué par Tyler. La prestigieuse actrice a viré son partenaire avec un message sincère sur les réseaux sociaux.

« Les amis n’auraient pas été les mêmes sans vous. Merci pour les rires que vous avez apportés au spectacle et à nos vies. Tu vas tellement nous manquer », a écrit Aniston.

