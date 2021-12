L’acteur de « General Hospital » Ingo Rademacher poursuit ABC pour un mandat de vaccination

Acteur « Hôpital général » Ingo Rademacher – qui a obtenu la botte de l’émission parce qu’il a refusé de se faire vacciner contre COVID-19 – poursuit ABC, qualifiant le mandat de vaccination mis en place pour les talents d’inconstitutionnel.

Rademacher – qui faisait partie de « GH » pendant 25 ans – a déposé des documents lundi à Los Angeles affirmant qu’il avait demandé à ABC une exemption religieuse pour se faire vacciner, mais qu’il avait été refusé. Avant le démenti, Rademacher dit qu’il a été soumis à une interview de 30 minutes du réseau pour prouver son statut religieux … mais il est clair que le réseau ne l’a pas acheté.

Rademacher dit qu’il a été licencié par ABC début novembre pour avoir refusé de se faire tirer dessus … il qualifie cela de violation de son droit à la vie privée en vertu de la Constitution californienne.

Dans les documents – obtenus par TMZ – l’acteur présente l’histoire des vaccins, affirmant qu’ils ont d’abord été développés sous l’administration Trump, ce qui a causé de nombreux démocrates, y compris l’actuel président Biden être sceptique au début.

Clairement mécontent de la façon dont s’est déroulée la dernière année et demie, Rademacher appelle les blocages de COVID et les règles les « restrictions les plus draconiennes de l’histoire moderne ».

Rademacher a également déclaré que les actions d’ABC étaient « manifestement illégales » et estime que la plupart des grandes entreprises n’ont forcé les employés à vacciner leurs employés que pour plaire à l’administration Biden.

Il demande au tribunal de déclarer inconstitutionnel le mandat de vaccination d’ABC et réclame des dommages et intérêts.

Nous avons contacté ABC… jusqu’à présent, aucun message en retour.