Dan Aykroyd s’est prononcé en faveur de l’annulation de la culture lorsque cela est approprié.

La star de « Ghostbusters », 69 ans, a déclaré que la comédie blessante devrait être critiquée pour sa « blessure ».

« Il y a suffisamment de variété dans l’humour où vous n’avez pas à faire de scatologie et vous n’avez pas à tirer de cartes qui divisent pour rire », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter dans une interview.

« Il y a tellement de choses à commenter dans le monde qui sortent du domaine de l’offensive. En tant qu’écrivain, vous pouvez aller dans d’autres domaines et avoir des efforts créatifs réussis. L’humour scatologique est amusant. C’est facile de rire. Mais il y a une écriture plus intelligente cela peut arriver si vous restez à l’écart du matériel offensant qui devrait être annulé à juste titre pour son caractère blessant », a-t-il poursuivi.

« Qui peut faire l’objet d’une impression aujourd’hui ? C’est un sujet de discussion. Puis-je faire mon imitation de James Brown ? C’était l’un de mes meilleurs amis. Je fais assez bien sa voix. Mais peut-être que je ne devrais plus. »

Aykroyd, qui portait autrefois un blackface dans le film « Trading Places » de 1983, a adopté une position différente de celle de bon nombre de ses collègues stars de la comédie.

Plus récemment, le comédien Dave Chappelle a refusé d’être annulé pour des commentaires qu’il avait faits sur les personnes transgenres lors de son dernier stand-up spécial sur Netflix intitulé « The Closer ».

L’acteur Dan Aykroyd a donné son avis sur l’annulation de la culture. (Kevin Winter/.)

Le mois dernier, les employés de Netflix et d’autres ont programmé un débrayage à Los Angeles. L’objectif était de mettre en évidence leurs objections à la comédie spéciale et à la gestion de celle-ci par la société.

Netflix a rencontré un buzz de critiques non seulement avec le spécial, mais aussi dans la façon dont les notes internes ont répondu aux préoccupations des employés, y compris l’affirmation du co-PDG Ted Sarandos selon laquelle « le contenu à l’écran ne se traduit pas directement par des dommages dans le monde réel . »

Sarandos a également écrit que Netflix n’autorise pas les titres « conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne pensons pas que « The Closer » franchisse cette ligne ».

Dans une interview le mois dernier, Sarandos a déclaré qu’il n’avait pas reconnu qu' »un groupe de nos employés souffrait vraiment », comme il l’a dit au Wall Street Journal, et que son commentaire sur l’effet de la télévision sur les téléspectateurs était une simplification excessive.

L’acteur Dan Aykroyd alors qu’il travaillait sur le film « Ghostbusters II ». (Robin Platzer/.)

Le comédien et acteur Billy Crystal a pesé sur la culture de l’annulation lors d’une interview avec le New York Post.

« Cela devient un champ de mines, et je comprends », a déclaré la star, 73 ans. « Je n’aime pas ça, je le comprends. … Je continue de faire ce que je fais, et c’est tout ce que vous pouvez faire pour le moment. «

Chris Rock s’est prononcé contre l’annulation de la culture, notant que cela a conduit à un contenu « pas drôle » et « ennuyeux » de la part des comédiens.

Le comédien de stand-up est apparu sur « The Breakfast Club » en mai.

« C’est bizarre quand vous êtes un comédien parce que, quand vous êtes un comédien, quand le public ne rit pas, nous comprenons le message. Vous n’avez pas vraiment besoin de nous annuler parce que nous recevons le message. Ils sont pas rire », a-t-il expliqué. « Nos sentiments nous font mal. Quand nous faisons quelque chose et que les gens ne rient pas, nous le comprenons. »

La star de « Ghostbusters: Afterlife » rejoint d’autres comédiens et acteurs qui ont exprimé leur opinion sur l’annulation de la culture. (Photo de Noam Galai/.)

Pendant ce temps, Seth Rogen a minimisé l’impact de l’annulation de la culture en affirmant que certains comédiens vont un peu trop loin en tenant compte des blagues du passé qui n’ont pas bien vieilli.

Rogen, 39 ans, est apparu sur « Good Morning Britain » plus tôt cette année et a montré une certaine compréhension envers les partisans de l’annulation de la culture, assumant même la responsabilité de « certaines blagues » qui, selon lui, ne seraient pas bien jouées aujourd’hui.

« Il y a certaines blagues qui n’ont certainement pas bien vieilli, mais je pense que c’est la nature de la comédie », a déclaré Rogen (via Insider). « Je pense que conceptuellement, ces films sont sonores, et je pense qu’il y a une raison pour laquelle ils ont duré dans la mesure où les gens les regardent et les apprécient encore aujourd’hui. Les blagues ne sont pas nécessairement conçues pour durer. »

