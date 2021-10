L’acteur de God of War Kratos partage l’histoire personnelle du retard de Ragnarok

in

Christopher Judge au Tribeca Film Festival 2018 avec Cory Barlog, Danielle Bisutti et Jeremy Davies.

Christopher Judge, le doubleur de Kratos dans God of War en 2018, a déclaré qu’un certain nombre de chirurgies dont il avait besoin en 2019 avaient entraîné le retard de God of War Ragnarok. Dans une courte série de tweets réconfortants, il a exprimé sa gratitude à Sony Santa Monica, le studio derrière le jeu, pour son soutien indéfectible tout au long de sa convalescence.

Dans ses tweets, le juge a révélé qu’en août 2019, il avait besoin d’une arthroplastie de la hanche ainsi que d’une chirurgie du dos et du genou. Bien que « les studios puissent être des connards », le juge a déclaré que la gestion de sa rééducation par Santa Monica Studio était la « chose la plus classe » qu’il ait jamais vue dans le secteur. Le juge a félicité Santa Monica Studio pour ne pas avoir divulgué publiquement ce qui avait causé le retard très attendu du jeu PlayStation 5. Il a également soutenu le studio God of War en tweetant que tout le monde dans l’entreprise, “de haut en bas, devrait nous donner de l’espoir”.

Cory Barlog, directeur créatif de Santa Monica Studio et directeur de God of War, a assumé la responsabilité personnelle du retard de Ragnarok lorsque l’équipe de développement a été critiquée pour avoir reporté le jeu, selon Eurogamer.

Barlog a personnellement répondu aux tweets de Judge, en disant: “Je traverserais mille feux pour toi, mon ami”. Il a couplé ce tweet avec le tristement célèbre gif d’Aragorn de La Communauté de l’Anneau en disant “Tu as mon épée”. Naturellement, les abonnés de Twitter se sont joints au sentiment avec des gifs supplémentaires du Seigneur des Anneaux en soutien à l’ancien acteur de Stargate SG-1.

Le juge a également admis de manière choquante qu’il allait initialement arrêter de jouer à Kratos lorsqu’il a appris que Barlog ne reviendrait pas pour diriger Ragnarok. Barlog, cependant, a persuadé le juge de rester dans le rôle, lui disant que le réalisateur de Ragnarok, Eric Williams, est “une bête”. Le juge a confirmé qu’il était maintenant d’accord avec l’évaluation de Barlog et a attesté que Williams est en effet “un putain de BÊTE”.

Le juge a remercié le fandom de God of War ainsi que l’équipe de Santa Monica Studio pour lui avoir permis de donner vie à Kratos “sans jugement, mais avec un soutien et un amour inconditionnels”. God of War Ragnarok sort en 2022.