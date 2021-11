L’acteur irlandais Gavan O’Herlihy, qui a joué dans la première saison de Happy Days, est décédé en septembre à l’âge de 70 ans. Sa mort a été rapportée pour la première fois le 9 novembre dans l’Irish Echo. O’Herlihy a également joué dans Superman III, Willow et Never Say Never Again. Il était le fils de l’acteur nominé aux Oscars Dan O’Herlihy.

O’Herlihy, qui est né à Dublin, est décédé le 15 septembre de causes inconnues à Bath, en Angleterre. Son frère, Cormac O’Herlihy, a déclaré au Hollywood Reporter que sa famille avait choisi de ne pas discuter publiquement de la cause du décès, mais a déclaré que cela n’était pas lié à COVID-19. La star de Happy Days et réalisateur de Willow, Ron Howard, a qualifié O’Herlihy d' »acteur talentueux avec un grand esprit libre » sur Twitter jeudi. « Gavan .. Rest In Peace… Ce fut un plaisir de partager l’écran avec vous !!! Vous avez monté le plus long escalier cette fois », a ajouté Henry Winkler.

O’Herlihy a joué dans Happy Days dans le rôle de Chuck Cunningham, le frère aîné de Howard’s Richie. Après seulement sept épisodes de la saison 1, O’Herlihy et Chuck ont ​​soudainement disparu de la série avec très peu de mentions pendant le reste de la série. Chuck a ensuite été refondu, avec Randolph Roberts jouant le rôle dans deux épisodes avant que Chuck ne disparaisse pour de bon, note Deadline. La situation a inspiré le terme « Syndrome de Chuck Cunningham », faisant référence à des personnages qui disparaissent mystérieusement des émissions de télévision sans explication.

Dans une interview non datée, O’Herlihy a déclaré qu’il n’était pas intéressé à jouer dans une sitcom pendant une longue période. « Je m’en suis retiré, je ne voulais pas le faire », a-t-il déclaré. « Ils m’ont eu à l’université, j’allais grogner et faire rebondir un ballon de basket une fois toutes les deux semaines pendant probablement trois ou quatre ans. Et à 20 ans, ce n’est pas le concert que vous voulez faire. Mais c’était ma grande pause ; cela m’a permis de m’établir dans la ville en tant qu’enfant qui s’échauffait rapidement. »

Après avoir quitté Happy Days, O’Herlihy a continué à jouer à la télévision et au cinéma, faisant principalement des apparitions ponctuelles dans des émissions. Il est apparu dans des épisodes de Lucas Tanner, Sierra, Marcus Welby MC, The Vionic Woman, The Amazing Spider-Man, Twin Peaks, Star Trek: Voyager et Midsomer Murders. Il pouvait également être vu dans la mini-série originale Lonesome Dove en 1989 et la mini-série Nous nous reverrons en 1982. Ses crédits de film comprenaient Willow, Superman III et le dernier film mettant en vedette Sean Connery dans le rôle de James Bond, Never Say Never Again. La dernière apparition créditée d’O’Herily était dans The Descent: Part 2 en 2009.

O’Herlihy laisse dans le deuil sa femme, Juliette; quatre enfants, Rogan, Lonan, David et Daniel; et ses frères et sœurs, Cormac, Patricia, Lorcan et Olwen.