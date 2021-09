L’acteur de Harry Potter, Tom Felton, serait “d’accord” après s’être effondré lors d’un tournoi de golf 10z viral

Harry Potter : Les Reliques de la Mort Partie 2 (2011)

(Lr) JOSH HERDMAN comme Gregory Goyle et TOM FELTON comme Draco Malfoy

Crédit : Jaap Buitendijk/Warner Bros

Tom Felton, l’acteur qui a joué Draco Malfoy dans le Harry Potter films, va bien après s’être effondré au tournoi de golf international de la Ryder Cup à Haven dans le Wisconsin jeudi.

Selon une publication Instagram de l’ami de Felton, Derek Pitts, qui peut être consultée ci-dessous et comprend une photo de l’acteur de 34 ans semblant en bonne santé et souriant, Felton se porte bien après son effondrement plus tôt cette semaine. L’acteur avait participé à l’exposition de golf des célébrités avant son effondrement.

Felton se serait effondré vers 13 heures sur le 18e trou jeudi juste après que Team Europe ait remporté la Celebrity Ryder Cup. Un journaliste local, Jordan Lamers, a vu l’acteur commencer à trembler avant de s’effondrer sur le green, après quoi il a été emmené pour recevoir des soins médicaux dans un hôpital local. Heureusement, quel que soit l’incident médical qui a provoqué l’effondrement de Felton, les fans seront soulagés de savoir qu’il s’est rétabli.

Alors que Felton est surtout connu pour son rôle de l’un des principaux rivaux de Harry Potter, Draco Malfoy, l’acteur s’est depuis taillé une carrière pour lui-même apparaissant dans des films comme Rise of the Planet of the Apes et des séries telles que The CW’s The Flash and Murder in la première. Plus récemment, Felton est apparu dans The Forgotten Battle qui commencera à être diffusé sur Netflix le 15 octobre, et A Babysitter’s Guide to Monster Hunting.