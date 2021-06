L’acteur de Hodor Kristian Nairn a décroché son premier gros concert depuis Game of Thrones, peut remercier HBO

La nouvelle série de HBO Max est vaguement basée sur les véritables aventures de Stede Bonnet, un aristocrate qui a renoncé à sa vie de privilège pour devenir pirate. Thor: Le réalisateur de Ragnarok et lauréat d’un Oscar, Taika Waititi, avait déjà été annoncé pour jouer le rôle de “Blackbeard”, le pirate le plus craint et le plus vénéré de l’histoire. Il devrait également réaliser l’épisode pilote. Pendant ce temps, Kristian Nairn a été choisi pour incarner Wee John Feeney et sera rejoint par Nathan Foad de Bloods, Samson Kayo de Truth Seekers, Rory Kinnear de Penny Dreadful, Con O’Neill de The Batman et American Horror Story: 1984 star Vico Ortiz.