L’acteur de « Home Alone » Buzz McCallister Nasty Split avec sa petite amie, les flics ont appelé

Étoile « Seul à la maison » Devin Ratray – qui a joué Buzz McCallister dans le film – a eu une querelle avec sa petite amie qui est devenue si grave … que quelqu’un a appelé les flics pour contrôler les choses.

Des sources policières nous disent qu’ils ont été appelés dans un Hyatt près du centre-ville d’OKC plus tôt cette semaine pour une dispute conjugale entre Ratray et sa petite amie.

Le représentant de Ratray dit que les deux se sont disputés verbalement, rien de physique, et que les choses étaient si désagréables qu’ils ont rompu. Le représentant n’a pas voulu dire sur quoi portait l’argument.

Les flics nous disent que les choses ont été réglées une fois que Devin et sa petite amie ont décidé de se séparer pour la nuit – elle a eu une chambre séparée – et personne n’a été arrêté.

Bien sûr, Ratray vivra dans l’infamie classique des films de Noël en tant que Buzz, qui a tourmenté son petit frère Kevin (joué par Macaulay Culkin) pour les années à venir. L’acteur a récemment révélé à People qu’il y avait une possible réunion « Home Alone » en préparation … mais on ne sait pas si ce hoquet fera dérailler ce projet.

Pour ce que ça vaut, les fans de « Home Alone » qui cherchent à revivre leurs fantasmes d’enfance peuvent participer à une tombola à venir rester une nuit dans la célèbre maison McCallister grâce à Airbnb.