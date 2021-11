L’acteur de Jamie Dutton, Wes Bentley, se penche sur la théorie selon laquelle il aurait attaqué sa famille

Yellowstone revient enfin pour la saison quatre dimanche, et les fans qui souffrent depuis longtemps obtiendront enfin des réponses. De nombreux personnages ont été laissés en péril à la fin de la saison trois, avec la vie de John Dutton (Kevin Costner), Beth Dutton (Kelly Reilly) et Kayce Dutton (Luke Grimes) tous en péril. Suite aux conflits majeurs de la saison trois, Jamie Dutton (Wes Bentley) pourrait-il être à l’origine des attentats ?

« Il a déjà été tué. Il est profondément blessé. C’est possible », a déclaré Bentley à TV Insider. Bentley a également déclaré que de nombreuses questions trouveraient des réponses lors de la première du 7 novembre. « Dans cette première heure en particulier, c’est un niveau d’énergie que nous n’avons pas toujours dans la série », a-t-il taquiné.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, la saison 3 a révélé que Jamie avait en fait été adopté après que son père biologique (Will Patton) ait assassiné sa mère. Cette révélation a conduit à une confrontation avec John devant la cheminée, puis Jamie a ensuite retrouvé son père biologique.

Comme l’a montré la finale, il y avait une tension considérable entre John et Jamie lors de leur rencontre avec le gouverneur et plusieurs autres personnalités. Il y a aussi la petite affaire de l’attaque. La finale a fait apparaître que Jamie avait orchestré l’attaque après avoir eu une conversation avec son vrai père sur la « prise en charge d’un empire » en tuant les responsables. John devra régler ce problème avec son fils adoptif.

Les fans de la série ont été laissés en suspens lorsque John a été abattu lors de la finale de la saison 3, mettant sa vie en danger. « Je pense que le pied va être sur le gaz pour celui-ci », a déclaré Costner à propos de la saison 4 dans une récente interview, gardant les choses vagues. Il a également parlé de la base de fans enragés de Yellowstone, remerciant les fans pour leur dévouement. « Les gens ont vraiment apprécié cela », a-t-il déclaré. « Être là-bas dans la vallée où Lewis et Clark sont descendus, c’est comme une récréation pour moi tous les jours. »

Reilly reste également maman et elle a profité de l’occasion pour taquiner ses fans sur Instagram avant la première. Reilly a partagé une photo d’un corbeau au milieu d’une route de campagne sur Instagram et a remercié ses abonnés pour leur fandom durable. « Dimanche soir… c’est enfin là !! » elle a écrit. « Yellowstone saison 4. Première de 2 heures… Alors Beth Dutton est-elle vivante ou morte ? C’est la question qu’on me pose le plus depuis plus d’un an… . esprit . Merci pour votre patience . «