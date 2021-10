L’acteur de Kannada Puneeth Rajkumar décède à 46 ans après un arrêt cardiaque; Acteurs, politiciens, internautes présentent leurs condoléances

La star de Kannada, Puneeth Rajkumar, est décédée à 46 ans (Photo: Twitter)

Puneeth Rajkumar : La superstar de Kannada, Puneeth Rajkumar, est décédée vendredi à l’hôpital Vikram de Bangalore, a confirmé vendredi l’agence de presse PTI. Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a également confirmé que l’acteur avait fait un arrêt cardiaque qui a entraîné sa disparition soudaine. Rajkumar, 46 ans, a subi une crise cardiaque plus tôt dans la journée et a été immédiatement admis à l’unité de soins intensifs de l’hôpital. L’acteur plus tôt dans la matinée après l’entraînement a développé une douleur thoracique et a consulté son médecin de famille pour un ECG. Il a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital suite au rapport ECG. Il a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Vikram dans un état grave vers 11 h 30, a confirmé un médecin de l’hôpital. Le corps de l’acteur doit être conservé au stade de Kanteerava pour que les fans, les gens rendent hommage et hommage.

L’acteur Puneeth Rajkumar a écrit son dernier tweet ce matin à 7h33. Vérifiez tweet ici.

Meilleurs voeux à toute l’équipe de #Bhajarangi2. @NimmaShivanna @NimmaAHarsha @JayannaFilms – Puneeth Rajkumar (@PuneethRajkumar) 29 octobre 2021

Des anciens ministres en chef du Karnataka, Siddaramaiah, à plusieurs acteurs/actrices de Bollywood ont présenté leurs condoléances à la famille de Puneeth Rajkumar.

1- Exprimant le choc et le chagrin, Mammootty a écrit : C’est une perte énorme pour la fraternité du cinéma, a écrit Mammootty.

Choquant et déchirant de savoir que Puneeth n’est plus. C’est une perte énorme pour la fraternité cinématographique. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Puneeth. RIP #PuneethRajkumar pic.twitter.com/Rx8smL9NtW – Mammootty (@mammukka) 29 octobre 2021

2- Cela fait tellement mal, a écrit l’acteur populaire Prithviraj Sukumaran

Cela fait tellement mal ! Repose en paix superstar ! Que la famille, les amis et les millions de fans aient la force de surmonter ce chagrin ! #PuneethRajkumar ???? pic.twitter.com/45EltouKWw – Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) 29 octobre 2021

3- Tu vas me manquer mon frère, a tweeté Sonu Sood pour l’âme du défunt

Le cœur brisé ????

Tu me manqueras toujours mon frère. #PuneethRajkumar – sonu sood (@SonuSood) 29 octobre 2021

4- Parti trop tôt a écrit, Tovino Thomas sur Twitter

Parti trop tôt frère ????

Repose en paix! #PuneethRajkumar pic.twitter.com/ZSwOoUcWYZ – Tovino Thomas (@ttovino) 29 octobre 2021

5- J’ai l’impression d’avoir perdu un petit frère, a tweeté Mohanlal

La perte de Puneeth Rajkumar a été un choc terrible. J’ai toujours du mal à croire la nouvelle. J’ai l’impression d’avoir perdu un petit frère. Mes pensées et mes prières vont à sa famille avec qui je partage un lien étroit. Je leur souhaite force et réconfort pour faire face à cette perte. pic.twitter.com/x8GDRNPx7d – Mohanlal (@Mohanlal) 29 octobre 2021

6- S’adressant à Twitter, l’acteur Prakash Raj a exprimé son choc et a écrit: « Je suis brisé. Navré ».

Ahh Noooon .. Parti trop tôt mon cher Appu. Je suis brisé .. Cœur brisé .. pas juste #BlackFriday #PuneethRajkumar – Prakash Raj (@prakashraaj) 29 octobre 2021

7- « GONE – l’une de nos âmes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus nobles » a écrit Ranganathan Madhavan

GONE – l’une de nos âmes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus nobles. Je ne sais pas ce que je ressens. Je me sens tellement dévasté. Frère, vous nous avez laissés très confus et le cœur brisé. Les cieux sont plus lumineux aujourd’hui. J’espère toujours que ce n’est pas vrai. ???????????????????????????????? pic.twitter.com/7wjXZzk0ND – Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) 29 octobre 2021

8- « Une perte choquante qui a plongé toute l’industrie cinématographique de l’Inde du Sud dans la tristesse », a écrit Siddarth Srinivas.

Une perte choquante qui a plongé toute l’industrie cinématographique de l’Inde du Sud dans la tristesse. #PuneethRajkumar a été célébré par des hordes de fans de sympathisants qui ont toujours fait l’éloge de son calme et de son attitude serviable. Parti trop tôt, RIP. pic.twitter.com/pMB4rPcnkx – Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) 29 octobre 2021

9- Junior Bachchan présente ses condoléances à sa famille et à ses amis.

Une nouvelle déchirante ! Parti trop tôt. #PuneethRajkumar

Mes condoléances à sa famille et à ses fans. Tu vas nous manquer. – Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) 29 octobre 2021

10- Taran Adarsh, critique de cinéma, a également présenté ses sincères condoléances.

Attristé… Déchirant… RIP #PuneethRajkumar ji… Sincères condoléances à sa famille… Om Shanti. pic.twitter.com/N7oCotkHw1 – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 29 octobre 2021

Les stars de cinéma de Kannada et le frère aîné de Puneeth, Shivarajkumar, sont arrivés à l’hôpital plus tôt dans la journée. La sécurité a été renforcée à l’hôpital et près du domicile de l’acteur à Sadashivanagar. CM Basavaraj Bommai s’était également rendu à l’hôpital.

L’acteur Puneeth Rajkumar (sur la photo) a été admis après avoir souffert de douleurs thoraciques à 11 h 30. Nous avons fait de notre mieux pour le traiter. Son état est grave. Je ne peux rien dire pour l’instant. USI : Dr Ranganath Nayak, Hôpital Vikram, Bangalore pic.twitter.com/Gw4Xp5r5pV – ANI (@ANI) 29 octobre 2021

Puneeth Rajkumar a été admis après avoir souffert de douleurs thoraciques à 11h30, a rapporté l’agence de presse ANI. Qualifiant l’état de grave, les médecins ont déclaré: « Nous faisons de notre mieux pour le traiter ». « Je ne peux rien dire pour le moment car son état était mauvais, il a été emmené à l’hôpital pour un traitement en unité de soins intensifs: le Dr Ranganath Nayak, de l’hôpital Vikram de Bengaluru, a déclaré à l’ANI.

Puneeth Rajkumar a été amenée aux urgences à 11h40. Il ne répondait pas et était en asystolie cardiaque et une réanimation cardiaque avancée a été initiée : Hôpital Vikram, Bengaluru – ANI (@ANI) 29 octobre 2021

Dans une déclaration, le Dr Ranganath Nayak – Cardiologue, Hôpitaux Vikram (une unité des hôpitaux de Manipal) a écrit : « M. Puneeth Rajkumar, âgé de 46 ans a été amené à l’hôpital de Vikram le 29/10/21 avec un diagnostic de crise cardiaque avec ECG effectué médecin de famille. Au moment de son arrivée aux urgences, le patient ne répondait pas et était en asystolie cardiaque. Par conséquent, des mesures immédiates de réanimation cardiaque avancée ont été mises en place pour la réanimation. Malgré des mesures avancées et agressives prolongées, le patient a continué à ne pas répondre et à être asystolique. Le panel d’experts médicaux a déployé tous les efforts pour le sauver. Il a été déclaré à 14h30 le 29.10.2021.

