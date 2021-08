L’acteur de Kill Bill et légende des arts martiaux Sonny Chiba est décédé à 82 ans

in

Les cinéphiles pleurent la perte d’une star d’action emblématique.

Shinichi “Sonny” Chiba est décédé le jeudi 19 août des complications du COVID-19 à l’âge de 82 ans, selon son équipe de direction. En plus des rôles dans des films hollywoodiens tels que Fast and Furious : Tokyo Drift et Quentin TarantinoDans la saga Kill Bill, l’interprète était également connu pour de nombreux films d’arts martiaux japonais datant du début des années 1960.

le directeur de Sonny, Timothée beal, a déclaré à CNN dans un e-mail que la star était un “homme humble, attentionné et amical”.

Lors d’une interview en 2007 avec l’hôte britannique Jonathan Ross, Sonny a expliqué qu’il n’avait aucun problème à représenter des personnages méchants. “Pour moi, le rôle le plus agréable à jouer était le méchant”, a déclaré l’acteur à l’époque. “J’aime particulièrement le méchant.”

Il a également partagé qu’il était un ardent Bruce Lee fan et avait essayé de le rencontrer. “Je suis allé à Hong Kong pour le rencontrer une fois”, a expliqué Sonny. “J’ai attendu là-bas pendant deux jours, mais je n’ai pas pu le rencontrer parce que c’est juste à ce moment-là qu’il est mort. Si j’avais pu le rencontrer, je pense que nous aurions pu avoir des conversations passionnantes et intéressantes.”