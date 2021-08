L’acteur de Kill Bill, Sonny Chiba, est mort à 82 ans en raison de complications liées au COVID

Dans cette pandémie mondiale, on s’attend peut-être à devoir écrire plus de nécrologies que d’habitude, mais nous avons perdu des talents incroyables ces derniers mois, et malheureusement nous avons perdu encore un autre des plus grands aujourd’hui. Sonny Chiba était un acteur prolifique et un artiste martial connu des fans de la franchise Fast and Furious et des films de Quentin Tarantino, mais il a eu une carrière qui a duré 60 ans et comprenait non seulement des superproductions modernes, mais une multitude de grands films d’arts martiaux japonais. Les fans ont perdu l’un des plus grands car Chiba est décédé aujourd’hui des complications provoquées par COVID-19 à l’âge de 82 ans.

L’acteur accompli a récemment été admis dans un hôpital au Japon avec le nouveau coronavirus. À cause du virus, il a apparemment développé une pneumonie dont il n’a pas pu se remettre.

Shinichi « Sonny » Chiba est apparu dans des films aussi divers que les films Kill Bill de Quentin Tarantino ainsi que The Fast and the Furious : Tokyo Drift. Mais il a joué dans son premier film d’arts martiaux Karate Kiba en 1973. Et les capacités des arts martiaux de Chiba n’étaient pas la magie du cinéma. Selon Variety, il a obtenu sa ceinture noire du premier degré en 1965 et son quatrième diplôme en 1984. Il a même joué dans une trilogie de films où il a joué le maître d’arts martiaux Masutatsu “Mas” Oyama, le même homme qui l’a formé à l’origine.

Alors que le public occidental ne connaît peut-être pas bien Sonny Chiba à moins qu’il ne soit adeptes de films d’arts martiaux, Quentin Tarantino était une personne qui savait certainement qui était Sonny Chiba. Il a choisi Sonny Chiba dans le rôle de Hattori Hanz ? dans le film en deux volumes. Hanz ? est un forgeron qui abandonne son métier pour ouvrir un restaurant de sushis, jusqu’à ce que The Bride vienne l’appeler. Sa cible Bill est l’ancien élève de Hanz?, et parce qu’il considère Bill comme déshonorant, il accepte de fabriquer sa plus grande épée pour qu’elle puisse l’envoyer.

Alors que Sonny Chiba avait peut-être 80 ans et jouait un ex-guerrier dans Kill Bill, il n’a jamais pris sa retraite d’acteur. Il a continué à jouer professionnellement depuis son premier générique télévisé en 1959 jusqu’à nos jours. Chiba a un dernier film, le Bond of Justice de fabrication japonaise : Kizuna, qui devrait actuellement sortir en octobre.