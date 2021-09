L’acteur de la liste de lecture extraordinaire de Zoey révèle comment leur personnage préféré des fans allait revenir plus tard dans la saison 2

Il aurait été intéressant de faire revenir George, même si ce n’était que pour un épisode. Peut-être qu’il aurait pu dire à Zoey ce qu’il ressentait après qu’elle l’ait viré deux fois. Non seulement cela, mais les fans pourraient obtenir plus de contexte sur ses exploits les plus récents. Même si nous n’avons pas pu le revoir après avoir été licencié pour la deuxième fois, la liste de lecture extraordinaire de Zoey envisage actuellement un retour sur Roku sous la forme d’un film, avec une troisième saison potentielle également dans les cartes. Alors peut-être qu’il pourrait faire une apparition si les choses se passent bien pour la série ? Ou du moins, une petite mention de lui serait bien. Quoi qu’il arrive, il semble que Harvey Guillén soit plus que disposé à retourner chez Zoey, alors croisons les doigts pour que cela se concrétise !

