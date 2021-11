L’acteur de la série télévisée Master Chief taquine les nouvelles du 20e anniversaire de la Xbox lundi

Pablo Schreiber, qui incarne Master Chief dans la prochaine émission télévisée Halo, a annoncé que « quelque chose de très excitant » allait se produire le lundi 15 novembre.

Le patron du transmédia de Halo, Kiki Wolfkill, a répondu au tweet en disant : « des propos fous ». La suggestion ici est que Microsoft montrera enfin ou discutera plus avant de l’émission télévisée Halo tant attendue lundi dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Xbox. Rien n’est encore confirmé, cependant.

Quelque chose de très excitant se passe demain… 🙊 – Pablo Schreiber (@schreiber_pablo) 14 novembre 2021

Schreiber est rejoint par Natascha McElhone de Californication dans le rôle du Dr Halsey. Jen Taylor, qui interprète Cortana dans les jeux vidéo, exprimera également le personnage dans l’émission télévisée.

Wolfkill a déclaré que la franchise Halo en tant que FPS est limitée en termes d’opportunités de narration puisque le scénario principal se concentre sur un personnage: Master Chief. Mais avec l’émission télévisée, il y a une opportunité d’élargir la franchise et de regarder plus de personnages et de points d’intrigue. Les mesures prises par Microsoft avec l’émission Halo TV pourraient ne pas plaire à tout le monde, a admis Wolfkill.

« Dans un jeu de tir à la première personne, il n’y a pas beaucoup de parcours de personnage à cause de cette volonté de conserver une partie de ce personnage pour que les gens se déversent en lui », a-t-elle déclaré. « Donc, la télévision nous donne une capacité de longue durée pour vraiment nous concentrer sur le personnage et l’histoire d’une manière qui est plus difficile à relayer dans un jeu à la première personne. »

Wolfkill y a déjà fait allusion, affirmant que l’émission télévisée Halo sera similaire à Game of Thrones en termes de « portée, échelle et complexité des relations ».

« Une grande partie de l’arrière-plan de Halo est ce genre de drame politique. C’est quelque chose qui [is touched on] très légèrement dans les jeux et vous en voyez plus dans certains des autres médiums », a-t-elle déclaré. « Certains de ces [Game of Thrones-style] la complexité est intéressante. »

Contrairement à Game of Thrones, cependant, l’émission télévisée Halo ne comportera pas d’inceste. « Aucun inceste prévu pour cette série, je le dis. Si vous cherchez ça, vous ne le trouverez pas ici », a déclaré Wolfkill.

L’émission télévisée Halo sera diffusée en 2022 sur Paramount+. Quant à la série de jeux, Halo Infinite sortira enfin le 8 décembre, bien qu’une rumeur suggère que le multijoueur pourrait sortir le 15 novembre.

