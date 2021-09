L’acteur de la voix de Yoda, Tom Kane, prend sa retraite après qu’un AVC lui a ôté la voix

Image : Super Festivals / Disney

Comme de nombreux acteurs de la voix, vous ne savez peut-être pas à quoi ressemble Tom Kane, mais les fans de Star Wars connaîtront probablement sa voix. Au cours de ses trois décennies de travail, il a donné la parole à Yoda, à l’amiral Ackbar, à Qui-Gon Jinn, à C-3PO, à Magneto, au professeur Utonium et à Darwin, le chimpanzé de Les épines sauvages. Yoda est facilement son rôle le plus repris, donc si vous avez déjà joué à un jeu vidéo Star Wars, de The Clone Wars à The Skywalker Saga, vous l’aurez entendu.

Malheureusement, à la suite d’un grave accident vasculaire cérébral fin 2020, Tom Kane a été “contraint à une retraite anticipée” à l’âge de 59 ans, selon sa fille, Sam, qui a publié une déclaration sur Facebook.

“Les dommages causés à son centre de la parole sont tout simplement trop graves. Il ne peut pas bien lire ni prononcer les mots qu’il veut, ce qui est en quelque sorte requis pour le doublage. Il a ce qu’on appelle l’apraxie, ce qui signifie qu’il a du mal à passer d’un son, d’une syllabe ou d’un mot à un autre. Les mouvements de tâtonnement comme avec sa mâchoire, ses lèvres ou sa langue pour effectuer le mouvement correct des sons de la parole sont altérés.

Essentiellement, il sait exactement ce qu’il veut dire, il sait exactement ce qui se passe, mais les mots sont piégés dans sa tête, et quand ils sortent, c’est généralement trop brouillon pour comprendre. Il a une poignée de mots qu’il dit parfaitement, mais juste une poignée. Il s’appuie désormais sur toutes les formes de communication non verbale. Dieu merci, il est acteur et doué pour les charades !”

Le travail vocal de Kane va également bien au-delà de l’univers Star Wars. Peut-être que vous avez joué à Grim Fandango, La malédiction de l’île aux singes, ou Marvel: Ultimate Alliance, ou LEGO Indiana Jones, où il a joué lui-même l’archéologue qui fait craquer le fouet. Il a également joué Gandalf et Dumbledore dans LEGO Dimensions, ce qui confirme notre théorie selon laquelle il s’agit du même vieux sorcier.

Fait amusant : Kane est également la voix du monorail de Walt Disney World, donc si vous ne possédez pas actuellement l’un des nombreux jeux, émissions de télévision et films auxquels il a prêté sa voix, vous pouvez toujours aller à Disney World pour apprécier ses tons suaves.

“J’ai tellement plus à dire à ce sujet, comme le nombre de personnes qui manquent d’avoir des conversations avec lui”, a déclaré sa fille dans la déclaration, “en particulier ses enfants et sa femme. l’un des comédiens de doublage les plus talentueux qui ait jamais perdu sa voix et sa carrière.”

Nous souhaitons à Tom Kane et à sa famille le meilleur de la santé et du bonheur.

