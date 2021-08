L’acteur de l’hôpital général Jay Pickett est mort à 60 ans

En dehors de son travail dans le genre des feuilletons, il n’était pas rare de voir Jay Pickett apparaître dans un rôle d’invité dans d’autres émissions de télévision notables. Il a joué des rôles comme Dexter, NCIS: Los Angeles et The Mentalist. Pickett a également eu quelques génériques de films et, ces dernières années, il a travaillé sur quelques films occidentaux. Treasure Valley était l’un de ces projets, mais il faisait également partie des films intitulés Shooting Star, Heart of the Gun et Catch The Bullet.