L’acteur de Loki Tom Hiddleston révèle la conversation qu’il a eue sur son personnage MCU et Thor: Love And Thunder

Avec les histoires de Loki et Thor se divisant maintenant dans différentes directions, il semble que le ciel soit la limite pour les deux personnages asgardiens. Taika Waititi a taquiné l’histoire énorme de Thor: Love and Thunder, il semble donc qu’il n’ait pas été gêné par l’absence de Tom Hiddleston. Et maintenant que son méchant vit en dehors de la chronologie principale, on ne sait pas combien de temps il continuera à jouer le dieu de la malice.

Loki est maintenant en streaming sur Disney + et Thor: Love and Thunder sortira en salles le 6 mai 2022. En attendant, consultez les dates de sortie du film 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.