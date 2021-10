L’acteur de Mme Marvel pourrait avoir divulgué la fenêtre de sortie de l’émission

Mme Marvel était l’une des émissions télévisées Disney Plus MCU très attendues de l’année jusqu’à récemment. Nous avons ensuite entendu que la série ne sortirait pas fin 2021. Au lieu de cela, l’émission tomberait en streaming à une date non spécifiée l’année prochaine. Marvel n’a encore fait aucune annonce officielle, et nous pourrions ne rien apprendre pendant près d’un mois sur sa liste 2022. Mais la fenêtre de sortie de Mme Marvel a peut-être fuité.

Disney organisera son événement Disney Plus Day le 12 novembre. C’est à ce moment-là que nous attendons beaucoup de nouvelles sur le contenu à venir pour les plateformes de streaming. Cela inclut de nouveaux détails sur la liste de films et d’émissions de télévision 2022 de Marvel. Eh bien, nous connaissons toutes les dates de sortie des films. Ce qui nous manque, ce sont les plans MCU pour Disney Plus pour l’année prochaine.

Mme Marvel était initialement censée lancer le service de streaming à la fin de 2021. Certaines rumeurs disaient que l’émission télévisée pourrait en fait croiser Hawkeye et Spider-Man: No Way Home

Mais ce n’est pas ce qui rend Mme Marvel si intéressante. Cela aurait été la première toute nouvelle émission de télévision MCU à se concentrer sur un héros que nous n’avions jamais vu auparavant.

Il est également important que Mme Marvel soit la première émission de Marvel à présenter un super-héros musulman, un grand pas pour le studio. Kevin Feige & Co. a travaillé à diversifier sa liste de héros avec la phase 4, et Mme Marvel fait partie de ce plan.

Fuite de la fenêtre de sortie de Mme Marvel

En attendant l’annonce de Marvel en novembre, c’est Mohan Kapur qui nous donne la nouvelle fenêtre de sortie provisoire de Ms. Marvel. L’acteur incarne le père de Kamala Khan (Iman Vellani), qui deviendra Mme Marvel. Kapur a déclaré sur Twitter que l’émission télévisée devrait sortir sur Disney Plus en juin ou juillet de l’année prochaine.

🚨 Mohan Kapur, qui joue le père de Kamala dans Mme Marvel, a déclaré que la série sortira en juin/juillet 2022. * republié pour s’adapter au recadrage de Twitter pic.twitter.com/U0TMl4cZni — Mme Marvel News | #MsMarvelIsNoNormal (@MsMarvelNews) 17 octobre 2021

Les acteurs du MCU ont peut-être juré de garder le secret, mais certains d’entre eux divulguent des détails avant qu’ils ne soient censés être officiels.

Étant donné que Doctor Strange dans le multivers de la folie sort le 6 mai 2022 et que Thor: Love and Thunder a une date de sortie le 8 juillet 2022, juin semble être la fenêtre de sortie la plus probable pour la série télévisée.

Nous ne faisons que spéculer à ce stade, étant donné l’affirmation de Kapur ci-dessus. Ce qui semble certain, c’est que Marvel voudra probablement que le public rencontre Mme Marvel d’ici le 11 novembre 2022. C’est à ce moment-là que The Marvels sortira en salles, et c’est aussi un film où nous nous attendons à voir Kamala Khan de Vellani apparaître. Pour rappel, Monica Rambeau de Teyonah Parris jouera également dans la suite de Captain Marvel, avec Brie Larson reprenant son rôle de Carol Danvers / Captain Marvel.

En attendant les annonces de Marvel au Disney Plus Day, nous ne pouvons que nous demander si nous aurons un camée de Mme Marvel dans Hawkeye ou No Way Home. Si vous êtes juste en train de rattraper le MCU et que vous vous demandez quel est le meilleur ordre à regarder, nous avons tout expliqué sur ce lien.