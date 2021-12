L’acteur de « Mon pauvre petit ange » est accusé de violence sexiste – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Trente ans après la première de « Mon pauvre petit ange », le film qui a lancé Macaulay Culkin à la célébrité est devenu une tendance sur les réseaux sociaux ces dernières heures, lorsque les médias américains ont annoncé la nouvelle : l’un des acteurs ayant participé au film il a été accusé de violences sexuelles par son partenaire.

Il s’agit de Devin Ratray, qui a joué dans le film Buzz McCallister, le frère aîné de Kevin, le « pauvre petit ange » qui reste seul dans sa maison et doit affronter un couple de voleurs particulier. Selon un rapport de police publié par Page Six, la femme a allégué que Ratray l’avait frappée au visage, lui avait couvert la bouche avec sa main et avait tenté de l’étrangler.

Selon le portail TMZ, des sources policières ont rapporté que l’incident s’était produit jeudi dernier dans un hôtel de l’Oklahoma et que, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, elle a refusé de porter plainte.

Jusqu’à présent, l’acteur n’a fait aucune déclaration sur ce qui s’est passé. Cependant, l’un de ses représentants a reconnu aux médias que Ratray et son partenaire d’alors avaient eu une forte discussion verbale, bien qu’il ait nié que son client ait fait appel à la violence physique.

Face à la décision de la femme de ne pas porter plainte, le service de police d’Oklahoma City a indiqué qu’il pensait que l’affaire était close et qu’il n’y aurait pas d’interrogatoire ni d’arrestation possible.

L’acteur, qui a connu des fortunes diverses dans le show-business depuis ses débuts dans le premier des films « My Poor Little Angel », avait fait les gros titres il y a quelques jours, mais pour une raison très différente.

Dans une récente interview, Retray a partagé qu’une réunion était en préparation avec certains membres de la distribution originale. « Ce film est devenu un héritage et a influencé les familles pendant plus d’une génération », avait-il déclaré à People à l’époque. Il a ajouté : « Les parents montrent aux enfants et les enfants montrent aux petits-enfants quelque chose dont je faisais partie. J’ai réalisé que ce film est plus grand que moi ».

Le fanatisme de millions de personnes pour ce premier film du petit que les parents oublient à la maison est toujours si intact qu’il a non seulement mérité une nouvelle version de l’histoire, mais il a aussi conduit beaucoup à fantasmer sur la possibilité de passer le réveillon de Noël. chez les McCalister. Est-ce que la maison, qui est située à Winnetka, près de la ville de Chicago, ne peut être louée que pour une nuit la veille de Noël.

Informations tirées d’El Universal