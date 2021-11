Pirates des Caraïbes est sur le point de faire un retour sans que Johnny Depp ne reprenne son rôle emblématique de capitaine Jack Sparrow, mais l’un des acteurs de la franchise dit qu’il pense qu’il devrait être autorisé à revenir. S’adressant au Daily Express, Kevin McNally, qui a joué le premier coéquipier du capitaine Jack, M. Gibbs, a partagé son opinion en déclarant: « Je n’ai jamais vu la moindre trace d’un côté sombre chez Johnny. Je vois un grand humanitaire et un bel être humain. » McNally a ajouté: « Je ne vois aucun obstacle à ce qu’il revienne et joue Jack Sparrow. »

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de la raison, il a été présumé que Depp n’a pas été invité à revenir en tant que capitaine Jack dans le prochain film de la série est dû à ses problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard, qui incluent des accusations de abuser de. Bien qu’il n’ait pas spécifiquement commenté cette spéculation, MacNally a expliqué: « Je pense qu’il y avait un sentiment général que sans Jack, il n’y a pas de franchise Pirates. Et il y a probablement beaucoup de vérité là-dedans. Mais maintenant, il y a eu des questions à ce sujet, certainement pourquoi ne pas avoir d’autres films de pirates et certainement alors pourquoi ne pas avoir Jack de retour ou Jack jouant un rôle différent. »

McNally a poursuivi: « Je veux dire, j’y réfléchissais l’autre jour et vous pouvez facilement penser à des histoires dans lesquelles peut-être que quelqu’un recherche Jack et vient voir M. Gibbs et lui dit: » Comment pourrais-je trouver Jack? Et ainsi faire partir tout un tas de personnes en randonnée pour retrouver le légendaire Jack Sparrow. Vous pouvez certainement garder ces noms en vie, même dans un film qui ne contient pas nécessairement le [original] trop de personnages. »

Depp a fait ses débuts en tant que capitaine Jack Sparrow en 2003 avec Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Il a obtenu une nomination aux Oscars pour le rôle et a repris dans quatre autres films : Dead Man’s Chest (2006), At World’s End (2007), On Stranger Tides (2011) et Dead Men Tell No Tales (2017). Cependant, en 2018, il a été signalé que, alors que Disney prévoyait de ramener la franchise, Depp ne reviendrait pas en tant que Captian Jack.

« Je pense qu’il a fait un bon parcours. De toute évidence, il a fait sien ce personnage et c’est devenu le personnage pour lequel il est le plus célèbre maintenant », a déclaré le scénariste Stuart Beattie au Daily Mail. « Et les enfants du monde entier l’adorent en tant que personnage, donc je pense que ça a été génial pour lui, ça a été génial pour nous, donc j’en suis juste très, très heureux. »

« Je pense que Jack Sparrow sera son héritage. C’est le seul personnage qu’il a joué cinq fois, c’est le personnage avec lequel il s’habille pour rendre visite aux enfants dans les hôpitaux, c’est ce dont on se souviendra de lui », a ajouté Beattie à propos de Depp. « Avant l’arrivée de Jack Sparrow, [Depp] était considéré comme ce genre d’acteur indépendant et excentrique qui a fait ces petits films vraiment cool de Tim Burton, mais il n’était en aucun cas une star de cinéma et beaucoup de gens pensaient que nous étions fous de l’avoir choisi à l’époque. »