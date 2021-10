L’acteur de redémarrage de ‘Fresh Prince’ impliqué dans un accident de la circulation qui tue un homme

L’acteur de Fresh Prince, Adrian Holmes, aurait été impliqué dans un accident de la circulation mortel qui a fait un mort. Selon TMZ, lundi, Holmes conduisait en direction sud sur l’autoroute 110 vers 19 h 35, heure du Pacifique, lorsqu’il a heurté un homme qui gisait sur la route. Des sources ont déclaré au point de vente que Holmes ne pouvait pas éviter de frapper l’homme, et le conducteur du véhicule derrière lui non plus.

Après avoir été heurté par le deuxième véhicule, le corps de l’homme a été projeté dans la voie suivante et heurté par un troisième véhicule. La police enquêterait sur les raisons pour lesquelles l’homme non identifié, qui a subi des blessures mortelles, se trouvait sur la route. À l’heure actuelle, les autorités ne croient pas que les drogues ou l’alcool soient un facteur chez les conducteurs impliqués dans l’accident. Rien n’indique que des accusations criminelles soient envisagées. Il n’y a pas non plus de mot sur si oui ou non la drogue ou l’alcool était un facteur avec la victime.

L’acteur de redémarrage de ‘Fresh Prince Of Bel-Air’ impliqué dans un accident de voiture mortel https://t.co/AaHqynKEUd – 104,7 KISS FM (@KISSFMphoenix) 19 octobre 2021

Holmes devrait actuellement jouer le rôle de l’oncle Phillip Banks dans le revival Fresh Prince de Peacock. Intitulé Bel-Air, le spectacle se déroule dans l’Amérique moderne et est un analogue dramatique d’une heure en feuilleton de la sitcom des années 90 qui se penche sur la prémisse fictive originale: le voyage compliqué du jeune Will Smith des rues de l’ouest de Philadelphie à la porte fermée demeures de Bel-Air. Le nouveau venu Jabari Banks jouera le rôle de Will dans la série, prenant l’incarnation moderne d’un rôle rendu célèbre par Smith.

Basé sur la vidéo virale à succès de Morgan Cooper – qui a réinventé cette série comique comme un drame émotionnel – Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en restant livrer fanfaronnade et hoche la tête au spectacle original. Cooper dirigera, co-écrira et servira de co-producteur exécutif aux côtés du scénariste, showrunner et producteur exécutif Chris Collins (The Man in the High Castle, The Wire). Smith est producteur exécutif de la série.

Dans une déclaration précédente, Smith a déclaré : « Il y a 18 mois, un jeune cinéaste de Kansas City [Cooper] a mis en ligne une vidéo sur YouTube réimaginant le [Fresh Prince of Bel-Air] pour le présent en tant que DRAME ! Tout le monde me l’a envoyé. C’était exceptionnel. Je n’avais JAMAIS envisagé de revisiter la famille Banks de cette façon. Nous savions que c’était spécial, alors nous avons appelé [Collins] et lui a demandé de diriger l’équipe (il a écrit sur The Wire) et il a dit OUI ! Des mois d’écriture, de développement et de pitch… et maintenant ça se passe. Bel-Air a obtenu une commande de DEUX SAISONS, débutant en 2021 le [NBC’s] service de diffusion en continu [Peacock]. Morgan Cooper et Chris Collins, vous êtes LA VÉRITÉ !! »