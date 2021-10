Lire du contenu vidéo

Les scènes d’armes à feu dans le Alec Baldwin Les films « Rust » étaient considérés comme suffisamment dangereux pour offrir certaines protections… mais pas des protections pour les personnes, mais plutôt la coûteuse caméra.

Ian A. Hudson, un acteur principal basé au Nouveau-Mexique qui joue un hors-la-loi dans le film, raconte à TMZ … sa dernière scène dans le film le 8 octobre était une fusillade où il a été tué, et il dit qu’il était terrifié à l’idée qu’il y ait 20 pistolets et 2 fusils qui déchargeaient des blancs, et la seule protection contre un accident était une sorte de bouclier autour de la caméra.

Hudson décrit ce qu’il dit être quelque chose comme un bouclier de pied 3X2, la seule partie exposée étant la lentille. Il se tenait à 6 pieds devant la caméra et se demandait pourquoi il était nécessaire de protéger la caméra alors qu’il se tenait là exposé. Il ajoute qu’il y avait des gens derrière la caméra, ce que les experts en armes à feu n’auraient pas dû se produire.

Hudson dit qu’il a estimé que la scène était « en danger de mort », parce que de vraies armes étaient pointées sur lui et que des balles à blanc étaient déchargées, créant une bouffée d’air qui l’a frappé plusieurs fois. Il a également déclaré avoir été touché par de petits morceaux de carton.

L’acteur nous a dit qu’il ne s’était pas plaint parce qu’il était nouveau dans le métier et qu’il pensait qu’il serait considéré comme un problème s’il exprimait son inquiétude.

Et, dit Hudson, lui et ses collègues acteurs étaient suffisamment alarmés pour faire référence au meurtre accidentel de Brandon Lee en 1993. Il nous a dit qu’ils avaient discuté du fait qu’il ne semblait pas que grand-chose ait changé au cours des 30 dernières années.

Hudson dit que les autres acteurs plus expérimentés ont vérifié leurs armes 2 ou 3 fois après les avoir reçues de l’armurier, et peu importait qu’on leur dise que l’arme était « froide » ou « chaude ». Baldwin n’a pas vérifié l’arme, mais s’est plutôt fié au directeur adjoint qui lui a assuré que l’arme était « froide ».

L’armurier, Hannah Gutierrez-Reed, est maintenant sous le microscope à cause de son inexpérience … quelque chose dont elle a parlé dans un podcast récent. Mais, Hudson dit directeur, Joël Souza, a félicité Hannah lorsque Hudson était sur le plateau, lui disant qu’elle faisait du bon travail.

Comme nous l’avons signalé, Souza a été tourné avec le directeur de la photographie, Halyna Hutchins, qui décédés de ses blessures après avoir été touchée par une balle réelle.

Le personnage de Ian a été tué dans une fusillade avec Jensen Ackles‘ caractère … et il dit que c’était extrêmement troublant.

Hudson a ajouté qu’il n’avait jamais vu personne utiliser des armes à feu à des fins récréatives lorsque les caméras ne tournaient pas.