Il est temps de baisser le rideau sur Alec Baldwin film « Rust » après la fusillade fatale sur le plateau… du moins selon l’un des acteurs principaux.

Ian A. Hudson, un acteur principal basé au Nouveau-Mexique qui joue un hors-la-loi dans le film, a déclaré à TMZ … le spectacle ne peut pas continuer parce que le directeur de la photographie a été tué Halyna Hutchins était la vision derrière le film.

Alors que Ian dit que c’est finalement au réalisateur Joël Souza et le reste des esprits créatifs, il pense que le film ne serait tout simplement pas le même sans Halyna et Joel travaillant en tandem … et il est temps de jeter l’éponge.

Rappelez-vous… Ian était au centre de certaines scènes d’armes à feu dans le film, et il nous a raconté sa scène de fusillade. se sentait « en danger de mort » parce que de vraies armes à feu lui tiraient à blanc, ce qui lui a valu d’être touché par de petits morceaux de carton et un courant d’air.

Comme tu le sais… Alec a appuyé sur la gâchette sur une arme à feu qui a tiré la balle réelle mortelle qui a tué Halyna et blessé Joel.

Directeur assistant Dave Hall a donné l’arme à Alec utilisé dans la scène, lui disant que c’était un « pistolet froid » … ce qui signifie qu’il n’était pas chargé.

Une enquête est en cours sur l’incident et les autorités affirment que des accusations criminelles sont toujours sur la table pour toutes les personnes impliquées … ce qui pourrait rendre encore plus difficile la poursuite du film.

