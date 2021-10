SANTA FE, NM – Un acteur de « Rust » a déclaré vendredi qu’il souhaitait que des « précautions » soient prises sur le plateau qui auraient pu empêcher les ratés tragiques d’Alec Baldwin d’un pistolet prop qui a laissé le directeur de la photographie du film mort.

« C’est fondamentalement, c’est une honte terrible, j’aurais aimé que des précautions aient été prises pour que cela ne se produise pas », a déclaré John C. Ashton, qui avait un rôle mineur dans le film, à The Post à l’extérieur du Bonanza Creek Ranch où le plateau de tournage était localisé.

«Mais je ne sais pas ce qui s’est passé exactement, le shérif le dira, vous savez, donc je ne peux pas le dire, donc je n’y ai pas vraiment réfléchi parce que je n’ai pas grand-chose à faire. «

Jeudi après-midi, Baldwin s’est vu remettre un pistolet à hélice chargé de balles réelles, mais on lui a dit qu’il était en sécurité quelques minutes avant de tirer, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur du film, Joel Souza.

Ashton pensait que beaucoup de ses collègues acteurs et membres de l’équipe parleraient probablement avec des conseillers après la tragédie sur le plateau.

L’acteur de 74 ans, qui avait auparavant joué un petit rôle dans « Breaking Bad », devait jouer un « maître de poste frontalier dans un avant-poste désolé » dans l’ouest et se rendait à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, depuis son domicile à Denver. quand il a appris la nouvelle, le tournage avait été annulé.

Un Alec Baldwin désemparé s’attarde sur le parking à l’extérieur des bureaux du shérif du comté de Santa Fe après l’incident tragique. Jim Weber/The New Mexican

« Je conduisais ici depuis Denver pour un [costume] montage et le client a appelé et a dit que nous devions annuler parce qu’il y avait eu un accident sur le plateau », a déclaré Ashton.

L’acteur a déclaré que personne de la société de production ne l’avait contacté directement, lui ou son agent, pour lui dire ce qui s’était passé et il n’a appris que le tournage d’une journée, prévu pour dimanche, était terminé lorsque la société de costumes a appelé.

Vendredi soir, il s’est rendu à l’entrée du décor du Bonanza Creek Ranch, espérant qu’il serait autorisé à le vérifier, mais l’emplacement a été fermé.

Maintenant, Ashton a déclaré qu’il n’était pas sûr de ses réflexions sur les protocoles de sécurité de l’industrie pour l’avenir et qu’il attendait plus d’informations avant de tirer des conclusions.

« Je n’ai pas vraiment réfléchi à ce que je suis censé ressentir à l’avenir à propos des garanties et ainsi de suite, mais je pense simplement que c’est une chose triste et terrible qui s’est produite », a-t-il déclaré.

Halyna Hutchins a été abattue sur le plateau le 21 octobre 2021.KAMC

Ashton a sympathisé avec Baldwin, la plus grande star du film et l’un des producteurs du film, qui a été vu en train de parler sur son téléphone portable et de pleurer devant le bureau du shérif de Santa Fe peu après l’incident fatal.

« Il doit être dans un état terrible pour que cela lui arrive, je me sens mal pour lui et je suis sûr qu’il est dans la misère à cause de ça … Je m’attendrais à ce qu’il le soit »,

« Il va mettre du temps à s’installer, n’importe qui le ferait. »

John C. Ashton a un petit rôle dans « Rust ». Gabrielle Fonrouge NY Post