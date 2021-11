L’acteur de Sandlot Art LaFleur est décédé à 78 ans

Art LaFleur, connu pour ses rôles de Babe Ruth dans The Sandlot et Chick Gandil dans Field of Dreams, est décédé. Il avait 78 ans.

Le jeudi 18 novembre, sa femme, Shelley Lafleur, a déclaré dans un article poignant sur Facebook qu’Art était décédé après une bataille de 10 ans contre la maladie de Parkinson.

L’appelant « l’amour de [her] vie, « Shelley a expliqué que l’art » a fait rire tant de gens « dans des films comme Field of Dreams et The Santa Clause 2 ainsi que dans des émissions de télévision populaires telles que M * A * S * H, Matlock, Baywatch, Doogie Howser, Home Amélioration, Boy Meets World, House et plus récemment Key and Peele.

Son interprétation de Babe Ruth dans le film The Sandlot de 1993 est encore connue à ce jour pour sa prestation de la ligne emblématique : « Souviens-toi gamin, il y a des héros et il y a des légendes. On se souvient des héros, mais les légendes ne meurent jamais ! et vous ne vous tromperez jamais. »